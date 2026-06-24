Dónde ver Suiza vs. Canadá EN VIVO: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026

La definición del liderato del Grupo B de la Copa Mundial 2026 se juega hoy en Vancouver. Las selecciones de Suiza y Canadá se enfrentan en un duelo directo donde ambos equipos buscan asegurar el primer lugar del sector para la siguiente ronda.
El encuentro se disputará este miércoles 24 de junio en el Estadio BC Place desde las (2:00 PM – HORA PERUANA). Ambos combinados llegan con cuatro puntos tras registrar una victoria y un empate en sus dos primeras presentaciones del torneo.
Suiza vs. Canadá juegan hoy por el Mundial 2026. (Foto: X).
Canales de TV que transmiten Suiza vs. Canadá en vivo
La transmisión oficial del partido estará disponible a través de distintas cadenas televisivas según la región. En el territorio sudamericano, el compromiso se podrá seguir en directo por la señal de cable de DSports.
Para el público de Estados Unidos, las opciones en televisión abierta incluyen la cadena FOX en idioma inglés. Los aficionados que prefieran la cobertura en español podrán sintonizar las pantallas de Telemundo.
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En México, los derechos de transmisión televisiva corresponden a las señales principales de Televisa Univision, quienes llevarán las acciones en vivo para todo el país.
Cómo ver Suiza vs. Canadá en streaming online
Si buscas ver el partido desde dispositivos móviles o televisores inteligentes, existen plataformas de streaming autorizadas. Para toda Sudamérica, la aplicación oficial DGO emitirá la señal digital en vivo.
En Estados Unidos, el partido se podrá ver mediante la plataforma Peacock con narración en español. Los usuarios de habla inglesa tendrán acceso al juego a través de FOX Sports App y el servicio de Fubo.
Para el territorio mexicano, la transmisión exclusiva por internet estará disponible en la plataforma ViX, que cuenta con los derechos digitales de la justa mundialista.
Posibles alineaciones del partido
- Suiza: Gregor Kobel; Silvan Widmer, Luca Jaquez, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Michel Aebischer, Granit Xhaka, Remo Freuler; Dan Ndoye, Breel Embolo, Rubén Vargas.
- Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moïse Bombito, Niko Sigur, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio, Nathan Saliba, Ali Ahmed; Jonathan David, Cyle Larin.
DATOS CLAVE
- Suiza y Canadá se enfrentan hoy en el Estadio BC Place de Vancouver para definir el liderato del Grupo B del Mundial 2026.
- DSports, FOX y Televisa Univision son algunas de las principales cadenas encargadas de la transmisión televisiva según la región.
- DGO, Peacock y ViX emitirán la señal del decisivo encuentro en vivo a través de sus plataformas de streaming.