Dónde y en qué estadios podría jugar Bolivia en el Mundial 2026

Bolivia ya tiene un panorama claro sobre su posible camino en el Mundial 2026 después del sorteo que se llevó a cabo en Estados Unidos. La ‘Verde’ conoce ahora a los rivales que podría enfrentar si logra avanzar en el repechaje intercontinental: primero deberá enfrentarse a Surinam y, de ganar, disputaría el cupo ante Irak.

La esperanza permanece viva: tras más de tres décadas, el combinado ‘altiplánico’ tiene la posibilidad de volver al máximo evento del fútbol mundial. Aunque el desafío es grande, el país mantiene la ilusión de lograr la hazaña y unirse a las demás selecciones sudamericanas en la competencia.

Posible Grupo de Bolivia en el Mundial 2026

La Selección Boliviana es consciente de que, al ubicarse en el Bombo 4, deberá enfrentarse a oponentes de gran nivel, algo que el sorteo terminó por confirmar.

Cualquiera de los posibles grupos en una Copa del Mundo representaría retos de alta exigencia y complejidad táctica. Aún así, la prioridad inmediata es el repechaje, instancia decisiva para mantener viva la aspiración de regresar a un Mundial.

Grupo I

Ubicación Selección 1 Francia 2 Senegal 3 Bolivia (Si clasifica) 4 Noruega

¿Dónde y en qué estadios jugaría Bolivia?

De hacerse de un lugar en la próxima Copa del Mundo, Bolivia disputaría la fase de grupos en tres ciudades diferentes. Según el sorteo, el equipo del Altiplano jugaría en Toronto, Boston y Nueva York/Nueva Jersey.

DATOS CLAVES

