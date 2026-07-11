Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026

Argentina busca llegar a la semifinal del Mundial 2026. Conoce el panorama para el partido ante Suiza por los cuartos de final.

La Selección Argentina se mide ante Suiza en el duelo correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026, que se juega este sábado 11 de julio en Arrowhead Stadium. A continuación, conoce el panorama ‘albiceleste’ en este duelo.

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Argentina se juega la chance de llegar a una nueva semifinal de Copa del Mundo. A su vez, Lionel Messi afronta un nuevo encuentro, que puede ser su último con la camiseta ‘albiceleste’. El panorama completo del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni.

¿Qué pasa si Argentina le gana a Suiza?

Si Argentina le gana a Suiza, clasifica a semifinales del Mundial 2026. En dicha instancia, ya tiene rival confirmado: se trata de Inglaterra, que venció a Noruega por 2-1 tras disputar la prórroga.

¿Qué pasa si Argentina empata ante Suiza?

Si Argentina empata ante Suiza al cabo de los 90 minutos, debe jugar la prórroga. Por lo cual, el partido debe disputar dos tiempos de 15 minutos, tal como ocurrió en el partido de 16avos de final ante Cabo Verde. En caso de que persista la igualdad, se definirá todo por penales.

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¿Qué pasa si Argentina pierde contra Suiza?

Si Argentina pierde contra Suiza, queda automáticamente eliminado. Así, los suizos serán los rivales de Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo. Además, el seleccionado ‘albiceleste’ despedirá a Lionel Messi, quien terminará su carrera internacional.

Alineaciones confirmadas para Argentina vs Suiza

ARGENTINA

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alex Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni

SUIZA

Gregor Kobel; Denis Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Dan Ndoye, Fabian Rieder, Djibril Sow; Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

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¿Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Suiza?

Perú: 20:00 horas | América TV , DSports , DGO , Paramount+ , Disney+ Premium .

20:00 horas | , , , , . Argentina: 22:00 horas | Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.

22:00 horas | Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium. Colombia: 20:00 horas | Caracol TV, RCN, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.

20:00 horas | Caracol TV, RCN, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium. Chile: 21:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.

21:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium. Uruguay: 22:00 horas | Canal 5, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.

22:00 horas | Canal 5, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium. Ecuador: 20:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.

20:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium. México: 19:00 horas | ViX Premium.

19:00 horas | ViX Premium. Estados Unidos: 21:00 (ET) / 18:00 (PT) | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes.

21:00 (ET) / 18:00 (PT) | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes. España: 03:00 (domingo 11) | DAZN España, DAZN Mundial, Movistar+.

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