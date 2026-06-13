En qué estadio y dónde se está jugando Haití vs. Escocia EN VIVO por el Grupo C del Mundial 2026

La Selección de Escocia y Haití jugarán por la primera fecha del Mundial 2026. Conoce el estadio que albergará este partidazo del Grupo C.

Se viene la primera fecha del Mundial 2026 y en el grupo C están listos para entrar a la cancha. En este caso Haití se enfrentará a Escocia en un partidazo que se llevará a cabo en los Estados Unidos. Juego clave para estas dos escuadras que buscan iniciar con el pie derecho.

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El cuadro Europeo es el favorito por los nombres que tiene en sus filas. Jugadores de renombre que han pasado por grandes equipos a nivel Mundial. Mientras tanto, los centroamericanos buscan dar la gran sorpresa, no tienen nada que perder y mucho que ganar en este duelo.

¿En qué estadio se jugará el Haití vs. Escocia?

Este encuentro entre Haití vs. Escocia se jugará en el Estadio de Boston. Llamado así por la ciudad en la que se encuentra en los Estados Unidos. Pero que tiene como nombre Gillette Stadium, solo que por ser un coloso con nombre de una marca fue cambiado para este torneo internacional.

Coloso que se encuentra exactamente en Foxborough, con una capacidad de 65,878 espectadores. Es la casa de los New England Patriots y New England Revolution, equipos de fútbol americano y fútbol respectivamente. La construcción de este estadio data del año 2000.

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Estadio de Boston (Foto: Getty).

Alineaciones del Haití vs. Escocia por el Mundial 2026

Estos son las posibles alineaciones para el duelo entre Haití vs. Escocia por el Mundial 2026. Mira como arrancarán los equipos en este partidazo.

Selección de Haití: Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hannes Delcroix, Martin Expérience; Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde, Louicius Deedson, Ruben Providence, Frantzdy Pierrot; Wilson Isidor. DT: Sébastien Migné

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Selección de Escocia: Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry, Andrew Robertson; Lewis Ferguson, Scott McTominay, John McGinn, Ben Doak, Lawrence Shankland; Che Adams. DT: Steve Clarke

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