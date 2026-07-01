De manera inesperada en pleno Mundial 2026, Erling Haaland sorprendió a toda la delegación de la Selección Mexicana.

México vivió una clasificación llena de alegría a los octavos de final del Mundial 2026 y uno de los momentos más curiosos de la celebración terminó teniendo como protagonista a Erling Haaland. El delantero de Noruega reaccionó a un video publicado por la delegación mexicana y sorprendió a millones de aficionados con un inesperado mensaje.

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Tras conseguir el pase a la siguiente ronda, los jugadores mexicanos celebraron en el camerino del Estadio Azteca grabando un video en el que imitaban el tradicional festejo de la Selección Noruega, simulando remar al ritmo de un tambor. La escena llamó rápidamente la atención en redes sociales.

La celebración se volvió todavía más viral cuando varios integrantes de la delegación mexicana aparecieron utilizando una máscara con el rostro de Erling Haaland antes de compartir el video en la cuenta oficial de Instagram de la selección.

Lo que nadie esperaba era la respuesta del propio goleador noruego, quien decidió sumarse a la broma con una publicación que no tardó en recorrer las redes sociales.

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Erling Haaland respondió al video de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026. (Foto: X)

Erling Haaland respondió al video de México en pleno Mundial 2026

Con el buen humor que lo caracteriza, Erling Haaland republicó el video en las historias de su cuenta oficial de Instagram y acompañó la publicación con un breve mensaje dirigido a la selección mexicana: “Hola, qué tal México”, desatando la reacción de sus más de 45 millones de seguidores.

La historia entre Haaland y México, además, podría tener un nuevo capítulo dentro del propio Mundial 2026. Si Noruega consigue eliminar a Brasil en los octavos de final y México supera a Inglaterra, ambas selecciones se enfrentarían en los cuartos de final el sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium, en un duelo que tendría un condimento especial tras el simpático intercambio protagonizado por Haaland y el combinado mexicano.

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Los jugadores de México con máscaras de Erling Haaland haciendo el famoso remo vikingo para festejar que avanzamos a octavos de final JAJAJAJAJA🇲🇽❤️



Los amo un chingo no mames😭 pic.twitter.com/PcIfNifSAN — Roberto Haz (@tudimebeto) July 1, 2026

¿Cuántos goles lleva Erling Haaland en el Mundial 2026

Erling Haaland lleva 5 goles en 309 minutos del Mundial 2026.

¿Cuántos años tiene Erling Haaland?

Erling Haaland tiene 25 años pues nació el 21 de julio del 2000.

Datos claves

El delantero noruego Erling Haaland reaccionó de forma sorpresiva a un video viral de la delegación mexicana en el camerino del Estadio Azteca.

Los futbolistas de México celebraron su pase a octavos imitando el tradicional festejo de Noruega y utilizando máscaras con el rostro del atacante.

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