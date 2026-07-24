Real Madrid entra en carrera para fichar a uno de los mejores jugadores del Mundial 2026

Real Madrid después del Mundial 2026 quiere fichar a los mejores elementos. Primero se habló de Rodri, ahora se le suma este gran futbolista.

El Real Madrid ha reactivado de forma agresiva sus movimientos en el mercado de pases tras la conclusión de la Copa del Mundo. La cúpula blanca tiene como objetivo principal incorporar a los futbolistas más destacados del certamen para asegurar el relevo generacional en la élite europea.

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El primer gran movimiento apuntó a la medular con el interés prioritario por Rodri, consagrado como la gran figura del torneo internacional. Sin embargo, en las últimas horas la directiva merengue ha acelerado las gestiones para cerrar un fichaje bomba en la zona de ataque.

Yan Diomandé podría llegar al Real Madrid. (Foto: X).

Oferta millonaria por la joya del RB Leipzig

Según informó el periodista especializado Fabrizio Romano, el Real Madrid presentó una oferta formal de 100 millones de euros por el atacante Yan Diomandé. La propuesta incluye 90 millones fijos más otros 10 millones en variables de fácil cumplimiento.

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A pesar de que el RB Leipzig rechazó este primer acercamiento al exigir una cifra superior, las negociaciones entre ambos clubes se mantienen completamente abiertas. El club español busca adelantarse al interés de otros gigantes del continente para asegurar a la joven promesa marfileña.

Competencia directa y amenaza para Vinicius

Diomandé destaca en el fútbol europeo por ser un delantero por fuera letal, caracterizado por su potencia física, cambio de ritmo y un desequilibrio letal en el uno contra uno. Su perfil encaja a la perfección en la banda izquierda del esquema táctico del Santiago Bernabéu.

Esta posible incorporación genera un impacto inmediato dentro del vestuario madrileño. La llegada del atacante africano representa una competencia feroz para Vinicius Jr. en su posición natural, abriendo incluso la posibilidad real de desplazarlo de la titularidad de plano.

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El proyecto blanco para dominar Europa

La estrategia del Real Madrid no se detiene en la parcela ofensiva. El sueño de incorporar a Rodri para liderar la medular sigue siendo una prioridad absoluta para la directiva, que busca aprovechar la situación contractual del centrocampista español.

Con el fichaje de Diomandé para el frente de ataque y la posible llegada de Rodri en el medio campo, la entidad madridista pretende estructurar un plantel altamente competitivo para la próxima temporada. La carrera por las grandes figuras del Mundial 2026 ya ha comenzado en la capital española.

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