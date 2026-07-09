España vs Bélgica: hora, día, estadio y dónde ver por TV y streaming online por los cuartos de final del Mundial 2026

Tras vencer a Estados Unidos, Bélgica buscará ante España su pase a la siguiente ronda del Mundial. Conoce los detalles del duelo.

España y Bélgica protagonizarán uno de los duelos más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026. ‘La Roja’ llegó a esta instancia tras superar por 1-0 a Portugal, resultado que dejó fuera del torneo a Cristiano Ronaldo y aseguró su presencia entre las ocho mejores selecciones.

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Bélgica, por su parte, avanzó luego de vencer a Estados Unidos en uno de los golpes de los octavos de final. Ahora, los ‘Diablos Rojos’ buscarán dar otro paso importante ante España para meterse en semifinales.

¿Cuándo juega España vs Bélgica?

El duelo entre España y Bélgica se llevará a cabo este viernes 10 de julio en las instalaciones del SoFi Stadium, ubicado en la ciudad de Los Ángeles.

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¿A qué hora juega España vs Bélgica?

El partido por los cuartos del Mundial 2026 tiene previsto iniciar a las 14:00 horas de Perú. Estos son los horarios en otros países:

México: 13:00 horas

Colombia y Ecuador: 14:00 horas

Bolivia, Chile y Venezuela: 15:00 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 15:00 horas

Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina: 16:00 horas

¿Dónde ver EN VIVO España vs Bélgica?

En Perú, el partido podrá verse por América TV y DirecTV Sports (D Sports). Además, la transmisión online estará disponible mediante las plataformas de streaming América TVGO y DGO.

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En España, el encuentro irá en señal abierta por La 1 de RTVE y vía streaming por RTVE Play. Para el resto de Latinoamérica, la cobertura estará a cargo de DirecTV Sports y Paramount+.

DATOS CLAVES

España y Bélgica se enfrentarán por los cuartos de final del Mundial 2026.

El partido se jugará este viernes 10 de julio en el SoFi Stadium.

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