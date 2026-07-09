Alineaciones confirmadas Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026: formaciones, ausentes y jugadores claves

Hoy hay un gran duelo por los cuartos de final del Mundial 2026. Aquí conoce como son las alineaciones confirmadas del Francia vs. Marruecos.

Francia y Marruecos paralizan el planeta fútbol con un electrizante duelo de cuartos de final en el Mundial 2026. Ambos entrenadores ya definieron sus alineaciones oficiales para buscar el pase a semifinales en el Gillette Stadium de Boston, en un partido marcado por una sensible ausencia médica.

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Didier Deschamps y Mohamed Ouahbi ponen toda la carne en el asador en un choque de potencias con sabor a revancha histórica.

Francia y Marruecos juegan por el Mundial 2026. (Foto: X).

Alineaciones confirmadas de Francia y Marruecos

El once oficial de Francia: Mbappé lidera el ataque galo

La selección francesa mantiene su ambición ofensiva intacta bajo el liderazgo de su capitán y máximo referente en el área.

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Didier Deschamps confía en un esquema muy vertical con un mediocampo renovado para imponer condiciones desde el primer minuto.

Alineación de Francia (4-2-3-1): Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé.

El once oficial de Marruecos: Ajustes obligados por lesión

Los ‘Leones del Atlas’ saltan al campo con la firme intención de neutralizar el poderío europeo, aunque sufrieron un golpe durísimo en las horas previas.

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El técnico Mohamed Ouahbi apuesta por la velocidad de Soufiane Rahimi en punta para intentar cubrir la dolorosa ausencia de su gran figura.

Alineación de Marruecos (4-2-3-1): Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Redouane Halhal, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss; Soufiane Rahimi.

Los jugadores clave a seguir en el partido

Kylian Mbappé (Francia) : El delantero del Real Madrid llega en un estado de forma letal y es la principal amenaza para la zaga marroquí gracias a su velocidad en transición.

: El delantero del Real Madrid llega en un estado de forma letal y es la principal amenaza para la zaga marroquí gracias a su velocidad en transición. Brahim Díaz (Marruecos) : Ante la falta de su socio en ataque, el mediapunta asume la total responsabilidad creativa para romper las líneas defensivas de “Les Bleus”.

: Ante la falta de su socio en ataque, el mediapunta asume la total responsabilidad creativa para romper las líneas defensivas de “Les Bleus”. Michael Olise (Francia) : El atacante se ha consolidado como el socio ideal de Mbappé, destacando por su capacidad para asistir y desequilibrar por el costado derecho.

: El atacante se ha consolidado como el socio ideal de Mbappé, destacando por su capacidad para asistir y desequilibrar por el costado derecho. Achraf Hakimi (Marruecos): El lateral derecho no solo deberá frenar las trepadas francesas, sino que sus proyecciones ofensivas serán vitales para generar peligro constante.

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Alertas médicas y las grandes sorpresas en el banquillo

La peor noticia para Marruecos es la baja confirmada del atacante Ismael Saibari, goleador del equipo en el torneo, quien se pierde el choque por una lesión en el isquiotibial. Tampoco estará desde el arranque el experimentado mediocampista Sofyan Amrabat por decisión táctica del cuerpo técnico.

Por su parte, la gran sorpresa en el banquillo de “Les Bleus” es la ausencia en el once titular de figuras históricas como Theo Hernández y N’Golo Kanté.

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