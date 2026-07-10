Francia vs España: horario, día y dónde ver por TV y streaming online la semifinal del Mundial 2026

Se definió el primer partido de las semifinales del Mundial 2026. Conoce los detalles de este duelo, que definirá al primer finalista.

Las selecciones de Francia y España son los primeros semifinalistas del Mundial 2026 y se verán las caras en el primer duelo de esta instancia por un lugar en la final. ‘Les Blues’ buscarán su tercera definición de manera consecutiva, mientras que ‘La Roja’ quiere volver a repetir la épica lograda en Sudáfrica 2010.

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Francia llegó a esta semifinal con un andar perfecto donde ganó todos sus partidos, con sumó solvencia. En la fase de grupos, superó a Senegal, Irak y Noruega sin problemas. Se deshizo de Suecia en 16avos de final, luchó fuerte y ganó ante Paraguay en octavos. Y viene de derrotar a Marruecos en cuartos.

España, por su parte, no había recibido goles en esta Copa del Mundo hasta el duelo ante Bélgica en cuartos de final. Antes, empató con Cabo Verde, vapuleó a Arabia Saudita y venció por la mínima a Uruguay en fase de grupos; en 16avos de final goleó a Austria; y en octavos, eliminó a Cristiano Ronaldo y Portugal.

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En Francia, hay que destacar a todo su frente de ataque donde Kylian Mbappé tiene 8 goles en este Mundial, Ousmane Dembéle tiene 5, mientras que Michael Olise no ha marcado, pero tiene 5 asistencias. Por el lado de España, Mikel Oyarzabal es el goleador con 4 anotaciones, mientras que Mikel Merino ha sido el héroe ante Bélgica y Portugal con goles en los últimos minutos; mientras que la gran esperanza es Lamine Yamal.

⚠️🇪🇸 ¿Necesitas un gol importante? LLAMA A MIKEL MERINO.



El otro día fue el encargado de eliminar a Portugal entrando desde el banco. Hoy está repitiendo en la su primera participación frente a Bélgica.



Impresionante. pic.twitter.com/Pf5GZ529PP — Bolavip (@bolavipcom) July 10, 2026

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Día y horario para la semifinal Francia vs España

Francia y España se enfrentan en semifinales del Mundial 2026 este martes 14 de julio desde las 14:00 horas local (mismo horario de Lima, Perú) en el AT&T Stadium. De este partido, se define el primer finalista del certamen.

¿Dónde ver EN VIVO Francia vs España por la semifinal del Mundial 2026?

Francia vs. España, por la primera semifinal del Mundial, cuenta con transmisión en vivo de varios canales de televisión y streaming online. Mira dónde verlo en cada país:

Perú: América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium .

América TV, DSports, DGO, Paramount+, . Argentina: TV Pública, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.

TV Pública, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium. Colombia: Caracol TV, RCN, DSports, DGO, Paramount+, Win Sports, Disney+ Premium.

Caracol TV, RCN, DSports, DGO, Paramount+, Win Sports, Disney+ Premium. Chile: Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.

Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium. Uruguay: Canal 5, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.

Canal 5, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium. Ecuador: Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.

Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium. México: Canal 5, Azteca 7, TV Azteca Deportes Network, TUDN, ViX Premium.

Canal 5, Azteca 7, TV Azteca Deportes Network, TUDN, ViX Premium. Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes.

FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes. España: DAZN España, DAZN Mundial, fuboTV España, La 2 Cat, Movistar+, RTVE Play, TVE La 1.

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