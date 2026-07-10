La Tigresa del Oriente le dedica su amor a Erling Haaland con nueva canción

La popular cantante peruana apareció en sus redes sociales con una canción dedicada al atacante noruego en pleno Mundial 2026. Antes, confesó que es su amor platónico.

El Mundial 2026 está en boca de todos y algunas figuras destacan por sobre otras. Entre ellas, el nombre de Erling Haaland se ha vuelto una de las sensaciones en esta Copa del Mundo debido a sus buenas actuaciones, sus goles y al buen torneo de la Selección de Noruega.

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Ante esto, hay quienes han quedado fascinados con Haaland, a tal punto de expresarle públicamente su devoción y cariño. Este es el caso de La Tigresa del Oriente, la famosa cantante peruana, quien no desaprovechó su oportunidad y hasta le ha dedicado una canción nueva al atacante noruego.

Desde hace algunos días que Juana Judith Bustos Ahuite (nombre real de La Tigresa del Oriente) le ha dedicado algunas publicaciones a Haaland. De hecho, antes de sacar a la luz su nueva canción, le dedicó su amor.

Pero, en las últimas horas, salió a la luz una nueva canción de la cantante viral. Por supuesto, fue una dedicatoria para el atacante noruego, quien viene destacando en el Mundial. “Para mi amor platónico, Haaland“, escribió en una publicación en su cuenta de Instagram.

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Así es la canción de La Tigresa del Oriente para Erling Haaland

La canción que La Tigresa del Oriente le dedicó a Erling Haaland dura menos de un minuto y se puede ver en su cuenta de Instagram, aunque ya se viralizó por otras redes sociales.

La cantante apeló nuevamente a su ritmo movido y carismático para que esta grabación tenga su chispa. En cuanto a la letra, es bien sencilla y busca ser pegadiza. Aquí puedes leerla:

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No es un humano, es Haaland.

Ju Ju Ju.

Haaland, Haaland es de otro planeta, mete muchos goles.

Ha Ha Ha Ha Haaland.

Haaland, Haaland, un vikingo sin igual, es mitad androide.

Ha Ha Ha Ha Haaland.

Haaland, Haaland está un poco loco, celebra como un robot.

Ha Ha Ha Ha Haaland.

Haaland, Haaland camina como Majin Buu y luego es el más veloz.

Ha Ha Ha Ha Haaland.

Les mando garritas vikingas de tu Tigresa del Oriente.

Erling Haaland juega por los cuartos de final del Mundial 2026

Luego de que salió a la luz esta canción, Erling Haaland debe volver a los terrenos de juego. Jugará con la Selección de Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026 ante Inglaterra este sábado 11 de julio. Estos son los horarios y los canales para ver el partido:

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Perú: 16:00 horas | DSports , DGO , Paramount+ .

, , . Argentina: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.

18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+. Colombia: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.

16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+. Chile: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.

17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+. Uruguay: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.

18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+. Ecuador: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas en diferido.

16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas en diferido. México: 15:00 horas | Canal 5, Azteca 7, TV Azteca Deportes Network, TUDN, ViX Premium.

15:00 horas | Canal 5, Azteca 7, TV Azteca Deportes Network, TUDN, ViX Premium. Estados Unidos: 17:00 (ET) / 14:00 (PT) | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes.

17:00 (ET) / 14:00 (PT) | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes. España: 23:00 | DAZN España, DAZN Mundial, Movistar+.

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