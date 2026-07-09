Partidos MAÑANA Mundial 2026, viernes 10 de julio: quiénes juegan, horarios y dónde ver por TV y streaming online

Este viernes continúa la actividad de los cuartos de final del Mundial 2026. Se juega un sólo partido. Conoce los detalles.

Al Mundial 2026 le quedan pocos partidos para su definición. Este viernes 10 de julio se juega un solo encuentro, correspondiente a la etapa de los cuartos de final. Luego de la presentación de Francia, llega el turno para España y Bélgica por un lugar en semifinales.

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Las selecciones de España y Bélgica se ven las caras este viernes en el único partido programado para este viernes 10 de julio. Ambas se juegan la posibilidad de jugar en semifinales ante Francia. El duelo está estipulado para jugarse en el SoFi Stadium de Inglewood, California (renombrado Estadio Los Ángeles por la FIFA).

PARTIDOS PARA ESTE VIERNES 10 DE JULIO EN EL MUNDIAL 2026: HORARIOS Y TV

España vs Bélgica

SoFi Stadium (Inglewood, California, Estados Unidos)

Perú: 14:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+.

14:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+. Argentina: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.

16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+. Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Win Sports

14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Win Sports Chile: 15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+.

15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+. Uruguay: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.

16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+. Ecuador: 14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+.

14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+. México: 13:00 horas | ViX Premium.

13:00 horas | ViX Premium. Estados Unidos: 15:00 (ET) / 12:00 (PT) | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes.

15:00 (ET) / 12:00 (PT) | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes. España: 21:00 | DAZN España, DAZN Mundial, fuboTV España, La 2 Cat, Movistar+, RTVE Play, TVE La 1

Con solo unos pocos equipos en pie, la atención se centra ahora en las apuestas al ganador para determinar quién se coronará campeón en esta edición.

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Resultados de los cuartos de final del Mundial 2026

Francia 2-0 Marruecos | Gillette Stadium (Foxborough, Massachusetts)

España vs. Bélgica | SoFi Stadium (Inglewood, California)

Noruega vs Inglaterra | Sábado 11 de julio | 16:00 horas | Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Florida).

Argentina vs Suiza | Sábado 11 de julio | 20:00 horas | Arrowhead Stadium (Kansas City, Misuri)

Cuadro completo del Mundial 2026

DATOS CLAVE

España y Bélgica se enfrentan este viernes 10 de julio por los cuartos de final.

se enfrentan este viernes 10 de julio por los cuartos de final. SoFi Stadium de California (Estadio Los Ángeles) es la sede elegida para el partido.

de California (Estadio Los Ángeles) es la sede elegida para el partido. Francia espera en las semifinales al ganador de este encuentro tras vencer a Marruecos.