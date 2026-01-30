Mano Menezes asumió en Perú, pero le dedicó un picante comentario a Neymar: “Si dejara de bailar un poco…”

Mano Menezes ya dejó parte de su impronta en Perú. Durante la conferencia de prensa de presentación como nuevo entrenador de ‘La Bicolor’, sorprendió con algunas declaraciones, sobre todo, una referencia para Neymar Júnior, a quien le dio un consejo picante para que pueda estar en el Mundial 2026.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) organizó una conferencia de prensa en el Hotel Hyatt Centric de Lima para presentar a Mano Menezes como el nuevo director técnico de la Selección Peruana. El brasileño fue el elegido, finalmente, por Jean Ferrari, Director General de Fútbol de la FPF, y por el presidente de la institución, Agustín Lozano.

En la rueda de prensa, Mano Menezes habló de varios temas. Desde la posibilidad que algunos referentes como Paolo Guerrero o Christian Cueva puedan tener un nuevo llamado a la Selección Peruana hasta la regla del séptimo extranjero en Liga 1 o la localía en la altura.

Sin embargo, un comentario sobre la reestructuración y la nueva camada peruana, en comparación con una situación similar que le tocó vivir en Brasil, llevó a que mencione a Neymar Júnior. A raíz de esto, también lo aconsejó de cara a una posible convocatoria a la Selección Brasileña para el Mundial 2026.

Mano Menezes y su comentario contra Neymar

Neymar quiere estar en el Mundial 2026, aunque su situación no es sencilla producto de su falta de regularidad, su presente con vaivenes y la decisión del entrenador Carlo Ancelotti de priorizar otros nombres en la Selección de Brasil. En base a esto, llegó un comentario sorpresivo de Mano Menezes durante su presentación con Perú.

ver también “Quita espacio a los jóvenes”: el jalón de orejas que Mano Menezes le dio a la FPF sobre los 7 extranjeros en la Liga 1

“Estuve en Arequipa para el Campeonato Sudamericano de 2011, siguiendo a la selección brasileña sub-20. Seis meses después, teníamos seis o siete jugadores en la selección absoluta. La reestructuración fue tan significativa que todavía tenemos jugadores en el próximo Mundial que surgieron de ese torneo. Tenemos a Danilo, Alex Sandro, Casemiro, tenemos a Neymar… Si logra aguantar un poco más y dejar de bailar tanto, probablemente tengamos la oportunidad de tenerlo (en el Mundial 2026)“, fue la declaración del estratega brasileño de 63 años.

Sus declaraciones apuntaban sobre el recambio al que la Selección Peruana está apuntando durante los últimos partidos amistosos. La reestructuración será algo a lo que apuntará Mano Menezes, algo que ya supo hacer en Brasil. El mejor ejemplo fue, precisamente, Neymar, quien hasta día de hoy quiere volver a un Mundial.

El comentario apunta justamente contra todo lo que hay detrás de Neymar, enfocado a lo extrafutbolístico. Si logra enfocarse realmente en lo futbolístico y logra tener una buena forma física, es un futbolista con unas condiciones necesarias para la ‘Verdeamarela’.

Neymar Júnior quiere volver a la Selección de Brasil (Getty Images).

Mano Menezes asumió como nuevo entrenador de la Selección Peruana

Mano Menezes se convirtió en el nuevo entrenador de la Selección Peruana, de manera oficial. Firmó contrato hasta el Mundial 2030. Asumió el jueves 29 de enero durante una conferencia de prensa de presentación en el Hotel Hyatt Centric de Lima, en compañía de los dirigentes Agustín Lozano y Jean Ferrari.

Neymar Júnior busca ir al Mundial 2026

Neymar Júnior volvió a Santos de Brasil con dos objetivos: el primero fue salvar del descenso al equipo en donde debutó como profesional y lo logró en la pasada temporada. El segundo apunta al Mundial 2026 y llegar a la mejor forma para que Carlo Ancelotti considere su convocatoria.

Sin embargo, las lesiones, los vaivenes en rendimiento y varios factores más atentan contra la chance de que ‘Ney’ vuelva a la Selección de Brasil y dispute la Copa del Mundo en los Estados Unidos, México y Canadá este año.

