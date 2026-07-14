España finalista del Mundial 2026: ¿Cuándo y contra quién juega la final?

España luchará por su segunda estrella en el Mundial 2026. El cuadro de Luis de la Fuente presente en el último partido el 19 de julio.

La Selección de España jugará una nueva final del Mundial. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente sorprendió en una semifinal con mucha intensidad, sacando al gran favorito Francia de la ecuación. Ahora va en busca de su último partido en busca de levantar la copa.

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Pedro Porro celebrando el 2-0 (Foto: Getty).

¿Contra quién jugará España la final del Mundial?

Por el momento no se conoce al rival de la Selección de España para este Mundial 2026. En este caso el equipo al que enfrentará saldrá entre el ganador del Argentina vs. Inglaterra. Duelo que se estará disputando el día miércoles 15 de julio desde las 14:00 horas.

En este caso, el cuadro ‘ibérico’ tendrá un día más de descanso para aprovechar en poder recuperar a sus jugadores. Así como ponerse a trabajar en busca de tener una práctica infalible que les permita ser los grandes protagonistas en la gran final.

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¿Cuándo se jugará la final del Mundial 2026?

En este caso el partido final del Mundial 2026 se definirá este domingo 19 de julio. La hora será la misma de los últimos encuentros, así que se disputará a las 14:00 horas de Perú.

Juego que se disputará en el New York New Jersey Stadium, coloso que tiene la capacidad para poder albergar hasta 80 mil hinchas. Siendo una de las sedes con más espectadores, solo quedando por debajo del Estadio Azteca en México.

Datos Claves

España jugará la final del Mundial 2026 dirigida por Luis de la Fuente .

del Mundial 2026 dirigida por . El rival saldrá del duelo Argentina vs. Inglaterra del miércoles 15 de julio.

del miércoles 15 de julio. La final del Mundial será el domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium.