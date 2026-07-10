Fiebre por Erling Haaland llega al Perú: 593 personas llevan el nombre del goleador noruego, según Reniec

El ente en mención también dio a conocer cuántos peruanos llevan nombres de otras figuras del fútbol. Conoce todos los detalles.

Erling Haaland no solo se roba las miradas por sus actuaciones en el Mundial 2026, sino también por la popularidad de su nombre en el Perú. De acuerdo con Reniec, 593 ciudadanos peruanos se llaman como el atacante de Noruega, una cantidad que aumentó tras el comienzo de la Copa del Mundo celebrada en Estados Unidos, México y Canadá.

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El portavoz de Reniec, Iván Torres, precisó que cuatro personas figuran registradas como Erling Braut Haaland, 91 como Erling Haaland y otras 468 llevan únicamente Haaland como primer nombre.

Torres señaló que las normas peruanas permiten inscribir a los recién nacidos con nombres tomados de apellidos de futbolistas, figuras públicas u otras referencias, siempre que no afecten sus derechos fundamentales. En ese sentido, Reniec no tiene la facultad de rechazar este tipo de registros.

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Messi, Ronaldo y Neymar lideran los registros

Si bien Haaland ha registrado el mayor crecimiento durante el Mundial 2026, otras grandes figuras del fútbol todavía dominan la lista de nombres más utilizados en el Perú. Según informó Reniec:

Lionel es el nombre de 24.696 peruanos .

es el nombre de . 292 personas fueron inscritas como Lionel Messi .

fueron inscritas como . Ronaldo aparece en el DNI de 31.634 ciudadanos .

aparece en el DNI de . 1.185 peruanos llevan el nombre completo Cristiano Ronaldo .

llevan el nombre completo . Neymar registra más de 33.000 inscritos .

registra . Tres personas fueron registradas como Neymar Da Silva.

Reniec también reveló registros curiosos, entre ellos el de una persona llamada Bicho, sobrenombre asociado a Cristiano Ronaldo, así como tres ciudadanos que llevan Mundial como nombre.

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Yamal, Endrick y otras estrellas también figuran en el DNI

La fiebre por el Mundial 2026 también se ve reflejada en los nombres de las nuevas estrellas que brillan en el torneo. Entre los principales aparecen:

Endrick: 3.332 inscritos .

. Lamine Yamal: 1.248 .

. Gavi: 1.078 .

. Mohamed Salah: 319 .

. Pedri: 175 .

. Rodri: 150 .

. Harry Kane: 30 .

. Rodrigo de Paul: 27.

DATOS CLAVES

Un total de 593 peruanos fueron registrados con el nombre del delantero Erling Haaland.

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Según Reniec, 31.634 ciudadanos en el Perú llevan el nombre del futbolista Ronaldo.