Haití 0-1 Escocia EN VIVO y GRATIS por la Fase de Grupos del Mundial 2026: minuto a minuto

La Selección de Haití se enfrenta a Escocia en un partidazo por el Mundial 2026 EN VIVO y GRATIS por el grupo C.

El Mundial 2026 arrancó con todo y se vienen desarrollando los partidos de la primera fecha. En este caso la Selección de Haití se mide ante la Selección de Escocia en un partidazo en el Estadio de Boston en Los Estados Unidos este sábado 13 de junio.

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En el caso de los Granaderos será su debut en las Copas del Mundo, es la primera vez que podrá jugar en una. Por lo que se espera que puedan ser una de las grandes sorpresas de este certamen. Wilson Isidor es la gran figura de este equipo, el jugador del Southampton es llamado a ser el salvador. Mientras Jean-Ricner Bellegarde del Wolves es también una de las esperanzas.

Por su lado, Escocia vuelve a jugar una Copa del Mundo después de 52 años de ausencia, así que es un momento especial para el país europeo. Que busca ser uno de los equipos que pase a los 16avos de final., Entre sus figuras se tiene a Scott McTominay del Napoli, pero también está Andrew Robertson que esta temporada dejó Liverpool.

Minuto a minuto del Haití vs. Escocia

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Así se conforma el grupo C del Mundial 2026

El grupo C del Mundial 2026 se conforma con los siguientes cuatro países que buscan avanzar a los 16avos de final.

Grupo C del Mundial 2026:

Brasil

Marruecos

Escocia

Haití

Datos Claves

Grupo C del Mundial 2026 enfrenta a Haití y Escocia en Boston.

del Mundial 2026 enfrenta a Haití y Escocia en Boston. 52 años pasaron para que Escocia vuelva a jugar una Copa del Mundo.

pasaron para que Escocia vuelva a jugar una Copa del Mundo. Wilson Isidor y Scott McTominay son las principales figuras de este partido mundialista.