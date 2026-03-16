Cuándo juega la Selección de Bolivia el Repechaje al Mundial 2026 vs. Surinam

La Selección de Bolivia se prepara para uno de los desafíos más importantes de su historia reciente al enfrentar a Surinam en el Repechaje Intercontinental. El encuentro está programado para el próximo jueves 26 de marzo de 2026, en una llave de eliminación directa que define el camino al Mundial.

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Cuándo jugará Bolivia vs. Surinam

El escenario elegido para este duelo trascendental es el Estadio BRAVA (Gigante de Acero) en Monterrey, México, una de las sedes mundialistas. El pitazo inicial se dará a las 19:00 hora de Bolivia (17:00 hora local), donde “La Verde” buscará dar el primer paso hacia la clasificación.

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Este enfrentamiento corresponde a la semifinal del Grupo A del Torneo de Clasificación de la FIFA, donde Bolivia llega como representante de la CONMEBOL. El equipo de Oscar Villegas aseguró este lugar tras finalizar en la séptima posición de las eliminatorias sudamericanas de forma heroica.

La motivación en el campamento boliviano está en su punto más alto tras la reciente victoria en su último amistoso de preparación. El pasado domingo 15 de marzo, Bolivia goleó 3-0 a Trinidad y Tobago en Santa Cruz, demostrando un fútbol ofensivo y gran solidez en todas sus líneas.

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Bolivia goleó 3-0 a Trinidad y Tobago en su territorio.

Bolivia representará a CONMEBOL

Figuras como Luis Joaquín y los jóvenes talentos que brillaron en El Alto serán fundamentales para romper el esquema defensivo de Surinam. El rival caribeño llega como una de las sorpresas de la CONCACAF, pero Bolivia parte como favorita debido a su roce competitivo en Sudamérica.

Si la selección boliviana logra superar a Surinam, deberá disputar la gran final del repechaje el martes 31 de marzo en el mismo estadio. En esa instancia, el rival será la selección de Irak, que espera al ganador para definir quién se queda con el boleto directo al Mundial 2026.

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Bolivia buscará hacer su propia historia

La expectativa en el país es total, ya que Bolivia no asiste a una cita mundialista desde Estados Unidos 1994, hace 32 años. La logística de la FIBRA ya está coordinada para que el plantel viaje a tierras mexicanas este fin de semana para iniciar la adaptación al clima.

Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de la plataforma de FIBRA Play y los canales autorizados para todo el territorio nacional. Es el momento de que Bolivia demuestre que el recambio generacional está listo para competir en la élite del fútbol mundial.

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Bolivia enfrentará a Surinam por el Repechaje del Mundial 2026. (Foto: X).

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