Por qué no juega Memphis Depay en Países Bajos vs Japón hoy por el Mundial 2026

Memphis Depay es uno de los ausentes en la alineación titular de los Países Bajos para su debut en el Mundial 2026. El futbolista de Corinthians de Brasil ocupa el banco de suplentes para el partido ante Japón por el Grupo F. Ronald Koeman optó por otros jugadores en las posiciones de ataque.
Países Bajos tiene un duro debut en su estreno en el Mundial 2026. Debe jugar ante Japón, un equipo veloz y de juego directo, que le pondrá las cosas complicadas. Memphis es una opción de experiencia para la ‘Naranja’, pero el entrenador optó por otro jugador.
Ronald Koeman, entrenador de los Países Bajos (Getty Images).
¿Por qué Memphis Depay no juega en Países Bajos vs Japón?
Memphis Depay no juega en el debut de Países Bajos por una decisión táctica y técnica del entrenador Ronald Koeman. En este sentido, prefiere la actualidad de otros delanteros para que sean titulares ante Japón.
El tridente de ataque del seleccionado neerlandés para este primer partido tiene a Crysencio Summerville, Cody Gakpo y Donyell Malen. Son tres futbolistas que llegan en buena forma tras sus respectivas temporadas en Europa. Por ello, Koeman los pone por delante de Memphis en la consideración.
Donyell Malen, de gran presente con Países Bajos y buena temporada con la Roma (Getty Images).
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Alineación confirmada de Países Bajos para enfrentar a Curazao
Con un sistema táctica de 4-3-3, Ronald Koeman pone los siguientes once jugadores para el debut de Países Bajos:
- Bart Verbruggen
- Denzel Dumfries
- Jan Paul van Hecke
- Virgil van Dijk
- Micky van de Ven
- Frenkie de Jong
- Ryan Gravenberch
- Tijjani Reijnders
- Cryscencio Summerville
- Cody Gakpo
- Donyell Malen
- DT: Ronald Koeman
¿Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs Japón?
Países Bajos vs Japón, partido del Grupo F de la Copa del Mundo 2026, se juega este domingo 14 de junio desde el AT&T Stadium de Arlington Texas, en los siguientes horarios:
- Perú: 15:00 horas
- Argentina: 17:00 horas
- Chile: 16:00 horas
- México: 14:00 horas
- Colombia: 15:00 horas
- Ecuador: 15:00 horas
- España: 22:00 horas
- Estados Unidos: 13:00 (PT) / 16:00 (ET)
Datos claves
- Memphis Depay no es titular ante Japón por decisión táctica de Ronald Koeman.
- Summerville, Gakpo y Malen conforman el tridente de ataque titular de Países Bajos.
- Sistema 4-3-3 es la formación táctica elegida para el partido del Grupo F.