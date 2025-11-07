En el Kennedy Center de Washington DC se llevará a cabo del sorteo de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en una edición particular de este certamen, debido a que por primera vez en su historia contará con la participación de 48 selecciones.

Este sorteo, en el que se definirá el orden de los partidos y la ubicación de cada país en su respectivo grupo, tendrá distintas particularidades, desde la presencia de selecciones nuevas, como también la última presentación de figuras importantes como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Las curiosidades más llamativas del sorteo del Mundial 2026

Primer Mundial compartido entre 3 países

Con México, Estados Unidos y Canadá como sedes, el Mundial por primera vez en su historia, en un cambio llamativo que llegó la 23° edición de este torneo. Como consecuencia de esto, los tres países clasificaron directamente al certamen y serán cabezas de serie en los grupos.

La única vez que una Copa del Mundo se compartió entre dos países fue en el 2002, cuando se realizó en Corea del Sur y Japón. En aquella oportunidad, se llevó el torneo al continente asiático y el campeón fue la Selección de Brasil, que venció en la final a su par de Alemania.

Hay 3 cabezas de serie confirmados y saben sus grupos

Tal como se mencionó anteriormente, México, Estados Unidos y Canadá están clasificados al certamen y serán parte del bolillero 1 en el sorteo. En el mismo, además de estos tres países, estarán las 9 mejores selecciones ubicadas en el ranking FIFA, teniendo en cuenta la actualización de noviembre.

En el caso de México irá al Grupo A, mientras que Canadá al Grupo B y por su parte, Estados Unidos al Grupo D. Luego se sortearán las otras nueve selecciones para los Grupos C, E, F, G, H, I, J, K y L.

Última participación de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Los jugadores más emblemáticos de los últimos años en el mundo del fútbol estarán presentes en el sorteo por última vez como jugadores. Ambos disputarán su último Mundial y en este sorteo esperarán por conocer a sus respectivos rivales para la fase de grupos.

En el caso de Messi, obtuvo la clasificación tras quedar en la primera posición de las Eliminatorias Sudamericanas con la Selección Argentina, mientras que Ronaldo hizo lo propio con la Selección de Portugal al dominar el Grupo H de las Eliminatorias UEFA.

Países de la misma confederación no podrán enfrentarse

Para este sorteo, FIFA determinó que los países de una misma confederación no podrán enfrentarse en fase de grupos. Es por eso que si por ejemplo Paraguay sale sorteado para estar en el grupo de Argentina, automáticamente pasará a estar en el siguiente grupo.

Cabe destacar que hay una excepción para los países europeos. Debido a que son 12 grupos y habrá 16 clasificados por parte de la UEFA, los seleccionados de esta confederación sí podrán enfrentarse en la fase de grupos.

Faltarán conocerse seis equipos

Para el momento en el que se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos no estarán los 48 seleccionados clasificados, sino que se conocerán a 42. Los otros seis, saldrán de los repechajes que se disputarán en marzo de 2026. 4 de ellos corresponden a UEFA, mientras que los otros son entre las diferentes confederaciones.

Como consecuencia de esto, para el sorteo de la fase de grupos a cada uno de los duelos de los repechajes se los denominará con un número y así ingresarán al grupo que les toque. De esta manera, los otros seleccionados podrán tener un panorama más claro sobre su rival.

Cabo Verde, la inesperada presencia en el sorteo

El país africano hizo historia al ganar su grupo en las Eliminatorias Africanas, y es por eso que jugará el Mundial por primera vez en su historia. La particularidad de su clasificación, es que será el segundo país más chico en participar de una Copa del Mundo, tan solo por debajo de Islandia, que lo hizo en 2018.

Debido a que será su primera vez en este certamen, sumado a que está en una baja posición del ranking FIFA, Cabo Verde formará parte del bolillero 4 de este sorteo y esperará por conocer a sus rivales, que serán de mayor jerarquía.

¿A qué hora será el sorteo del Mundial?

10:00 de México

11:00 de Perú, Colombia y Ecuador

12:00 de Bolivia y Venezuela

13:00 de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

17:00 de España

Formato del sorteo

Las 48 selecciones se distribuirán en 4 bombos para luego armar los 12 grupos.

Los cabezas de serie (Bombo o Pote 1) son Estados Unidos, México y Canadá (por ser países anfitriones) y las primeras nueve selecciones del ranking FIFA que se hayan clasificado. Hoy ocupan esas posiciones España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica e Italia.

México irá al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D. Luego se sortearán las otras nueve selecciones para los Grupos C, E, F, G, H, I, J, K y L.

Después se distribuirán las selecciones de los Bombos o Potes 4, 3 y 2.

Salvo en el caso de las selecciones europeas, que serán 16 en total, la FIFA determinó que en la fase de grupos evitará los enfrentamientos entre selecciones de una misma confederación.

Al momento del sorteo restarán conocerse 6 países que saldrán del Repechaje europeo (4) y del Repechaje general (2). Serán sorteadas sus ubicaciones distinguiéndolos con números.

