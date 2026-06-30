Partidos del Mundial 2026 para este miércoles 1 de julio: programación, horarios y dónde ver por TV y streaming online

Se juegan tres partidos de los 16avos de final del Mundial 2026. Este miércoles es el turno para Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos. Mira los detalles.

Este miércoles 30 de junio se disputa una nueva jornada del Mundial 2026 en su ronda de 16avos de final. La programación confirma tres partidos para este día en donde se definen tres nuevos clasificados a los octavos de final.

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El día comienza con el partido entre Inglaterra y la República Democrática del Congo en Atlanta. Después de este encuentro, Bélgica y Senegal batallarán en Seattle por un lugar en octavos. Y el último partido de la jornada tiene al anfitrión, Estados Unidos, enfrentando a Bosnia y Herzegovina en San Francisco.

PARTIDOS DEL MUNDIAL 2026 EN ESTE MIÉRCOLES 1 DE JULIO: HORARIOS Y DÓNDE VER

INGLATERRA VS REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia (Estados Unidos)

🇵🇪 Perú: 11:00 horas por DSports, DGO y Paramount+

11:00 horas por DSports, DGO y Paramount+ 🇦🇷 Argentina: 13:00 horas por DSports, DGO y Paramount+

13:00 horas por DSports, DGO y Paramount+ 🇵🇾 Paraguay: 13:00 horas por GEN, Trece y SNT

13:00 horas por GEN, Trece y SNT 🇨🇴 Colombia: 11:00 horas por DSports, DGO, RCN y Paramount+

11:00 horas por DSports, DGO, RCN y Paramount+ 🇪🇨 Ecuador: 11:00 horas por DSports, DGO, Teleamazonas y Paramount+

11:00 horas por DSports, DGO, Teleamazonas y Paramount+ 🇺🇾 Uruguay: 13:00 horas por DSports, DGO y Paramount+

13:00 horas por DSports, DGO y Paramount+ 🇨🇱 Chile: 12:00 horas por DSports, DGO y Paramount+

12:00 horas por DSports, DGO y Paramount+ 🇧🇴 Bolivia: 12:00 horas por Tigo Sports, Entel, Gol, Red Uno y Unitel

12:00 horas por Tigo Sports, Entel, Gol, Red Uno y Unitel 🇻🇪 Venezuela: 12:00 horas por DSports y DGO

12:00 horas por DSports y DGO 🇲🇽 México: 10:00 horas por ViX Premium

10:00 horas por ViX Premium 🇺🇸 Estados Unidos: 12:00 PM (ET) por FOX y Telemundo

12:00 PM (ET) por FOX y Telemundo 🇬🇹 Guatemala: 10:00 horas por Tigo Sports, FOX y Canal 11

10:00 horas por Tigo Sports, FOX y Canal 11 🇨🇷 Costa Rica: 10:00 horas por FOX+

10:00 horas por FOX+ 🇪🇸 España: 18:00 horas por RTVE y DAZN

SENEGAL VS BÉLGICA

Lumen Field, Seattle, Washington (Estados Unidos)

🇵🇪 Perú: 15:00 horas por DSports, DGO y Paramount+

15:00 horas por DSports, DGO y Paramount+ 🇦🇷 Argentina: 17:00 horas por DSports, DGO y Paramount+

17:00 horas por DSports, DGO y Paramount+ 🇵🇾 Paraguay: 17:00 horas por GEN, Trece y SNT

17:00 horas por GEN, Trece y SNT 🇨🇴 Colombia: 15:00 horas por DSports, DGO, WIN Sports y Paramount+

15:00 horas por DSports, DGO, WIN Sports y Paramount+ 🇪🇨 Ecuador: 15:00 horas por DSports, DGO, Teleamazonas (Diferido) y Paramount+

15:00 horas por DSports, DGO, Teleamazonas (Diferido) y Paramount+ 🇺🇾 Uruguay: 17:00 horas por DSports, DGO y Paramount+

17:00 horas por DSports, DGO y Paramount+ 🇨🇱 Chile: 16:00 horas por DSports, DGO, Chilevisión y Paramount+

16:00 horas por DSports, DGO, Chilevisión y Paramount+ 🇧🇴 Bolivia: 16:00 horas por Tigo Sports, Entel y Gol

16:00 horas por Tigo Sports, Entel y Gol 🇻🇪 Venezuela: 16:00 horas por DSports y DGO

16:00 horas por DSports y DGO 🇲🇽 México: 14:00 horas por ViX Premium

14:00 horas por ViX Premium 🇺🇸 Estados Unidos: 4:00 PM (ET) por FS1 y Telemundo

4:00 PM (ET) por FS1 y Telemundo 🇬🇹 Guatemala: 14:00 horas por Tigo Sports

14:00 horas por Tigo Sports 🇨🇷 Costa Rica: 14:00 horas por FOX+

14:00 horas por FOX+ 🇪🇸 España: 22:00 horas por RTVE y DAZN

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ESTADOS UNIDOS VS BOSNIA Y HERZEGOVINA

Levi’s Stadium, Santa Clara, California (Estados Unidos)

🇵🇪 Perú: 19:00 horas por DSports, DGO y Paramount+

19:00 horas por DSports, DGO y Paramount+ 🇦🇷 Argentina: 21:00 horas por DSports, DGO, TyC Sports y Paramount+

21:00 horas por DSports, DGO, TyC Sports y Paramount+ 🇵🇾 Paraguay: 21:00 horas por GEN, Trece y SNT

21:00 horas por GEN, Trece y SNT 🇨🇴 Colombia: 19:00 horas por DSports, DGO y Paramount+

19:00 horas por DSports, DGO y Paramount+ 🇪🇨 Ecuador: 19:00 horas por DSports, DGO, Teleamazonas (Diferido) y Paramount+

19:00 horas por DSports, DGO, Teleamazonas (Diferido) y Paramount+ 🇺🇾 Uruguay: 21:00 horas por DSports, DGO y Paramount+

21:00 horas por DSports, DGO y Paramount+ 🇨🇱 Chile: 20:00 horas por DSports, DGO y Paramount+

20:00 horas por DSports, DGO y Paramount+ 🇧🇴 Bolivia: 20:00 horas por Tigo Sports, Entel y Gol

20:00 horas por Tigo Sports, Entel y Gol 🇻🇪 Venezuela: 20:00 horas por DSports y DGO

20:00 horas por DSports y DGO 🇲🇽 México: 18:00 horas por Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium

18:00 horas por Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium 🇺🇸 Estados Unidos: 8:00 PM (ET) por FOX y Telemundo

8:00 PM (ET) por FOX y Telemundo 🇬🇹 Guatemala: 18:00 horas por Tigo Sports

18:00 horas por Tigo Sports 🇨🇷 Costa Rica: 18:00 horas por FOX+, FOX y Teletica 7

18:00 horas por FOX+, FOX y Teletica 7 🇪🇸 España: 02:00 horas (del día siguiente) por RTVE y DAZN

DATOS CLAVE

Inglaterra y RD Congo juegan en Atlanta por los 16avos del Mundial 2026.

juegan en Atlanta por los 16avos del Mundial 2026. Bélgica y Senegal definen en Seattle un nuevo clasificado a los octavos de final.

definen en Seattle un nuevo clasificado a los octavos de final. Estados Unidos enfrenta a Bosnia y Herzegovina en San Francisco por el Mundial.