Partidos del Mundial 2026 para este miércoles 1 de julio: programación, horarios y dónde ver por TV y streaming online

Este miércoles 30 de junio se disputa una nueva jornada del Mundial 2026 en su ronda de 16avos de final. La programación confirma tres partidos para este día en donde se definen tres nuevos clasificados a los octavos de final.
El día comienza con el partido entre Inglaterra y la República Democrática del Congo en Atlanta. Después de este encuentro, Bélgica y Senegal batallarán en Seattle por un lugar en octavos. Y el último partido de la jornada tiene al anfitrión, Estados Unidos, enfrentando a Bosnia y Herzegovina en San Francisco.
PARTIDOS DEL MUNDIAL 2026 EN ESTE MIÉRCOLES 1 DE JULIO: HORARIOS Y DÓNDE VER
INGLATERRA VS REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia (Estados Unidos)
- 🇵🇪 Perú: 11:00 horas por DSports, DGO y Paramount+
- 🇦🇷 Argentina: 13:00 horas por DSports, DGO y Paramount+
- 🇵🇾 Paraguay: 13:00 horas por GEN, Trece y SNT
- 🇨🇴 Colombia: 11:00 horas por DSports, DGO, RCN y Paramount+
- 🇪🇨 Ecuador: 11:00 horas por DSports, DGO, Teleamazonas y Paramount+
- 🇺🇾 Uruguay: 13:00 horas por DSports, DGO y Paramount+
- 🇨🇱 Chile: 12:00 horas por DSports, DGO y Paramount+
- 🇧🇴 Bolivia: 12:00 horas por Tigo Sports, Entel, Gol, Red Uno y Unitel
- 🇻🇪 Venezuela: 12:00 horas por DSports y DGO
- 🇲🇽 México: 10:00 horas por ViX Premium
- 🇺🇸 Estados Unidos: 12:00 PM (ET) por FOX y Telemundo
- 🇬🇹 Guatemala: 10:00 horas por Tigo Sports, FOX y Canal 11
- 🇨🇷 Costa Rica: 10:00 horas por FOX+
- 🇪🇸 España: 18:00 horas por RTVE y DAZN
SENEGAL VS BÉLGICA
Así queda el cuadro de octavos de final del Mundial 2026 con Francia y Noruega clasificados
Lumen Field, Seattle, Washington (Estados Unidos)
- 🇵🇪 Perú: 15:00 horas por DSports, DGO y Paramount+
- 🇦🇷 Argentina: 17:00 horas por DSports, DGO y Paramount+
- 🇵🇾 Paraguay: 17:00 horas por GEN, Trece y SNT
- 🇨🇴 Colombia: 15:00 horas por DSports, DGO, WIN Sports y Paramount+
- 🇪🇨 Ecuador: 15:00 horas por DSports, DGO, Teleamazonas (Diferido) y Paramount+
- 🇺🇾 Uruguay: 17:00 horas por DSports, DGO y Paramount+
- 🇨🇱 Chile: 16:00 horas por DSports, DGO, Chilevisión y Paramount+
- 🇧🇴 Bolivia: 16:00 horas por Tigo Sports, Entel y Gol
- 🇻🇪 Venezuela: 16:00 horas por DSports y DGO
- 🇲🇽 México: 14:00 horas por ViX Premium
- 🇺🇸 Estados Unidos: 4:00 PM (ET) por FS1 y Telemundo
- 🇬🇹 Guatemala: 14:00 horas por Tigo Sports
- 🇨🇷 Costa Rica: 14:00 horas por FOX+
- 🇪🇸 España: 22:00 horas por RTVE y DAZN
El ritmo del Mundial no se detiene, y muchos seguidores están activando ahora su código promocional para no perderse las funciones exclusivas.
ESTADOS UNIDOS VS BOSNIA Y HERZEGOVINA
Levi’s Stadium, Santa Clara, California (Estados Unidos)
- 🇵🇪 Perú: 19:00 horas por DSports, DGO y Paramount+
- 🇦🇷 Argentina: 21:00 horas por DSports, DGO, TyC Sports y Paramount+
- 🇵🇾 Paraguay: 21:00 horas por GEN, Trece y SNT
- 🇨🇴 Colombia: 19:00 horas por DSports, DGO y Paramount+
- 🇪🇨 Ecuador: 19:00 horas por DSports, DGO, Teleamazonas (Diferido) y Paramount+
- 🇺🇾 Uruguay: 21:00 horas por DSports, DGO y Paramount+
- 🇨🇱 Chile: 20:00 horas por DSports, DGO y Paramount+
- 🇧🇴 Bolivia: 20:00 horas por Tigo Sports, Entel y Gol
- 🇻🇪 Venezuela: 20:00 horas por DSports y DGO
- 🇲🇽 México: 18:00 horas por Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium
- 🇺🇸 Estados Unidos: 8:00 PM (ET) por FOX y Telemundo
- 🇬🇹 Guatemala: 18:00 horas por Tigo Sports
- 🇨🇷 Costa Rica: 18:00 horas por FOX+, FOX y Teletica 7
- 🇪🇸 España: 02:00 horas (del día siguiente) por RTVE y DAZN
DATOS CLAVE
- Inglaterra y RD Congo juegan en Atlanta por los 16avos del Mundial 2026.
- Bélgica y Senegal definen en Seattle un nuevo clasificado a los octavos de final.
- Estados Unidos enfrenta a Bosnia y Herzegovina en San Francisco por el Mundial.