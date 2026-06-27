Tras la derrota ante España por 1-0, Uruguay quedó fuera de la Copa del Mundo y el ciclo Bielsa terminó de forma inmediata.

Marcelo Bielsa puso punto final a su etapa como entrenador de Uruguay luego de la eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026. La derrota por 1-0 frente a España, que dejó a la Celeste en el tercer lugar del Grupo H, marcó el cierre definitivo de un ciclo que ya tenía fecha de vencimiento.

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Semanas antes del inicio de la Copa del Mundo, el propio Bielsa había comunicado su intención de abandonar el cargo una vez finalizado el torneo. Ahora, consumada la eliminación, su salida se convierte en un hecho, aunque todavía resta que la Federación Uruguaya de Fútbol haga oficial la desvinculación mediante un comunicado en sus canales oficiales.

De esta manera, el vínculo del ‘Loco’ con Uruguay llega a su fin tras poco más de tres años de trabajo. Su ciclo comenzó el 15 de mayo de 2023 y concluyó el 26 de junio de 2026, dejando un balance marcado por buenos resultados en algunos torneos, pero con un cierre muy por debajo de las expectativas.

La eliminación en el Mundial terminó acelerando un desenlace que parecía inevitable después de varios meses de cuestionamientos internos y externos sobre el rumbo del proyecto deportivo.

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Marcelo Bielsa deja la Selección de Uruguay tras tres años. (Foto: Getty Images)

Un ciclo con tensión interna y una despedida sin legado, según el propio Bielsa

Los últimos meses del proceso de Marcelo Bielsa estuvieron rodeados de versiones sobre un desgaste en la relación con parte del plantel. Diversos reportes señalaban que futbolistas como Federico Valverde, Sergio Rochet y Rodrigo Bentancur no estaban conformes con la intensidad de los entrenamientos y que, incluso antes del duelo ante España, conversaron con el entrenador para modificar aspectos tácticos y reducir las cargas físicas.

En el Mundial 2026, Uruguay nunca logró imponer condiciones. Empató frente a Arabia Saudita y Cabo Verde, resultados que comprometieron seriamente sus opciones antes de la derrota definitiva contra España. Tras la eliminación, el propio Bielsa fue contundente al afirmar que su paso por la selección “no dejó nada” para el fútbol uruguayo, pese a haber finalizado cuarto en las Eliminatorias Sudamericanas y tercero en la Copa América durante su gestión.

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Federico Valverde fue cambiado en el segundo tiempo del partido entre España vs. Uruguay por el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Los números de Marcelo Bielsa con Uruguay

Marcelo Bielsa tiene un salario de 4 millones de dólares anuales por dirigir a Uruguay.

¿Cuánto dinero gana Marcelo Bielsa en Uruguay?

Marcelo Bielsa dirigió 36 partidos a Uruguay tras quedar fuera del Mundial 2026. En total tuvo 16 victorias, 12 empates y 8 derrotas, 59 goles a favor y 35 goles en contra.

Datos claves

Marcelo Bielsa dejó de ser el entrenador de Uruguay tras quedar eliminado del Mundial 2026.

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Uruguay finalizó tercero del Grupo H al perder por 1-0 frente a España.