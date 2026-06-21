Más problemas para Uruguay: Bielsa confirmó las dos bajas que tendrá ante España

Se confirmó una nueva mala noticia para la Selección de Uruguay que busca su clasificación frente a España en el Mundial 2026.

La Selección de Uruguay no comenzó el Mundial 2026 con el pie derecho y ahora está al borde de la eliminación si no logra ganar su último partido. Ante todo pronóstico terminaron empatando dos juegos que parecían sencillos, lo cual hace dudar si podrán meterse en los 16avos de final. Más ahora con dos nuevas bajas confirmadas.

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Marcelo Bielsa en conferencia de prensa dio la mala noticia para la hinchada ‘Charrúa’. “No tienen chance de jugar contra España. Ni De Arrascaeta ni Araujo”, fue lo que dijo el DT argentina en conferencia de prensa. Con esto ya corren con desventaja los ‘celeste’ para este gran partido que será una tremenda final para ellos.

Marcelo Bielsa en la Selección de Uruguay (Foto: Getty).

El empate 2-2 frente a Cabo Verde terminó siendo un duro golpe para los uruguayos que se complicaron bastante. Ahora tendrán que definir frente a España que será un duelo vital para ambas escuadras en busca de quedar en el primer lugar en su grupo.

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¿Cuándo juegan España vs. Uruguay?

La definición entre la Selección de España y Uruguay por el grupo H del Mundial 2026 será el día viernes 26 de junio. Este partido se disputará a las 19:00 horas de Perú en el Estadio Guadalajara en Zapopan.

Hay que recordar como es la última fecha de la fase de grupos, los juegos se disputarán en simultáneo. Por lo tanto el choque entre Cabo Verde y Arabia Saudita será a la misma hora.

¿Cómo va la tabla del grupo H del Mundial 2026?

# País PJ PG PE PP DG PTS 1 España 2 1 0 0 4 4 2 Uruguay 2 0 2 0 0 2 3 Cabo Verde 2 0 2 0 0 2 4 Arabia Saudita 2 0 1 1 -4 1

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