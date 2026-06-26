Nueva Zelanda vs Bélgica: alineaciones confirmadas, lesionados y figuras clave del partido del Mundial 2026

Nueva Zelanda y Bélgica se juegan la clasificación a dieciseisavos de final del Mundial 2026. Hoy viernes 26 de junio se ven las caras en el último partido del Grupo G en el BC Place de Vancouver, Canadá. Los entrenadores Darren Bazeley y Rudi García ya han definido las alineaciones titulares.
Nueva Zelanda quiere sumar su primera victoria en esta Copa del Mundo. Si lo hace, avanzará a los 16avos de final, pero cualquier otro resultado lo manda nuevamente a casa. Por eso, Bazeley no tiene margen de error y pone lo mejor a disposición.
¡Se define el Grupo G y todos tienen opciones de clasificarse! 📋#CopaMundialFIFA— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 27, 2026
Rudi García hace lo propio también con Bélgica. Las figuras importantes de este seleccionado van desde el arranque, ya que necesitan sí o sí la victoria. Con ese resultado, avanzarán posiciones y pasarán a 16avos de final. Un empate los complica y una derrota, directamente, los elimina de la Copa del Mundo.
Alineaciones confirmadas para Nueva Zelanda vs Bélgica
NUEVA ZELANDA
- Max Crocombe
- Tim Payne
- Finn Surman
- Tyler Bindon
- Liberato Cacace
- Joe Bell
- Marko Stamenic
- Ryan Thomas
- Sarpreet Singh
- Elijah Just
- Chris Wood
- DT: Darren Bazeley
Dónde ver EN VIVO Nueva Zelanda vs Bélgica por el Grupo G del Mundial 2026: canales de TV y streaming online
BÉLGICA
- Thibaut Courtois
- Timothy Castagne
- Arthur Theate
- Brandon Mechele
- Maxim de Cuyper
- Youri Tielemans
- Hans Vanaken
- Leandro Trossard
- Kevin de Bruyne
- Jérémy Doku
- Charles De Ketelaere
- DT: Rudi García
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Jugadores clave y cambios para Nueva Zelanda vs Bélgica
Nueva Zelanda y Bélgica meten cambios para este partido decisivo en su esperanza de meterse en 16avos de final del Mundial 2026. Ambos tienen algunas sorpresas en sus alineaciones.
Por el lado de los neozelandeses, Tyler Bindon y Ryan Thomas se meten en el once titular y salen Michael Boxall y Callum McCowatt. Busca mayor gente en el mediocampo para combatir, mientras que Bindon se mete en el once en lugar de Boxall.
En Bélgica, la gran ausencia es la de Romelu Lukaku, quien va al banco de suplentes y su lugar lo ocupa Charles De Ketelaere. En tanto, Arthur Theate se mete en la alineación por el suspendido Nathan Ngoy (expulsado ante Irán). Y Hans Vanaken también va de titular por Nicolas Raskin.
DATOS CLAVE
- Nueva Zelanda vs Bélgica: Se enfrentan el 26 de junio por el Grupo G.
- Darren Bazeley: El DT incluye como titulares a Tyler Bindon y Ryan Thomas.
- Rudi García: El técnico de Bélgica deja a Romelu Lukaku en el banco de suplentes.