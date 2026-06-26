Nueva Zelanda vs Bélgica: alineaciones confirmadas, lesionados y figuras clave del partido del Mundial 2026

Nueva Zelanda y Bélgica se juegan a todo o nada su pase a dieciseisavos de final del Mundial 2026. Darren Bazeley y Rudi García ya tienen elegidos a sus titulares.

Nueva Zelanda y Bélgica se juegan la clasificación a dieciseisavos de final del Mundial 2026. Hoy viernes 26 de junio se ven las caras en el último partido del Grupo G en el BC Place de Vancouver, Canadá. Los entrenadores Darren Bazeley y Rudi García ya han definido las alineaciones titulares.

Publicidad

Nueva Zelanda quiere sumar su primera victoria en esta Copa del Mundo. Si lo hace, avanzará a los 16avos de final, pero cualquier otro resultado lo manda nuevamente a casa. Por eso, Bazeley no tiene margen de error y pone lo mejor a disposición.

¡Se define el Grupo G y todos tienen opciones de clasificarse! 📋#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 27, 2026

Rudi García hace lo propio también con Bélgica. Las figuras importantes de este seleccionado van desde el arranque, ya que necesitan sí o sí la victoria. Con ese resultado, avanzarán posiciones y pasarán a 16avos de final. Un empate los complica y una derrota, directamente, los elimina de la Copa del Mundo.

Publicidad

Alineaciones confirmadas para Nueva Zelanda vs Bélgica

NUEVA ZELANDA

Max Crocombe

Tim Payne

Finn Surman

Tyler Bindon

Liberato Cacace

Joe Bell

Marko Stamenic

Ryan Thomas

Sarpreet Singh

Elijah Just

Chris Wood

DT: Darren Bazeley

BÉLGICA

Thibaut Courtois

Timothy Castagne

Arthur Theate

Brandon Mechele

Maxim de Cuyper

Youri Tielemans

Hans Vanaken

Leandro Trossard

Kevin de Bruyne

Jérémy Doku

Charles De Ketelaere

DT: Rudi García

El ritmo del Mundial no se detiene, y muchos seguidores están activando ahora su código promocional para no perderse las funciones exclusivas.

Publicidad

Jugadores clave y cambios para Nueva Zelanda vs Bélgica

Nueva Zelanda y Bélgica meten cambios para este partido decisivo en su esperanza de meterse en 16avos de final del Mundial 2026. Ambos tienen algunas sorpresas en sus alineaciones.

Por el lado de los neozelandeses, Tyler Bindon y Ryan Thomas se meten en el once titular y salen Michael Boxall y Callum McCowatt. Busca mayor gente en el mediocampo para combatir, mientras que Bindon se mete en el once en lugar de Boxall.

En Bélgica, la gran ausencia es la de Romelu Lukaku, quien va al banco de suplentes y su lugar lo ocupa Charles De Ketelaere. En tanto, Arthur Theate se mete en la alineación por el suspendido Nathan Ngoy (expulsado ante Irán). Y Hans Vanaken también va de titular por Nicolas Raskin.

Publicidad

DATOS CLAVE