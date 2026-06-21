Nueva Zelanda vs. Egipto: ¿Dónde y en qué estadio se juega este partido del Mundial 2026?

En el BC Place Vancouver se llevará a cabo el partido entre Nueva Zelanda vs. Egipto por el Mundial 2026. Conoce todos los detalles de este coloso.

El grupo G del Mundial 2026 es uno de los más apretados, en donde se ve que cualquiera podría acceder a la siguiente fase. Por eso la Selección de Nueva Zelanda busca dar la sorpresa frente a la Selección de Egipto en un gran duelo que sin duda va a estar muy entretenido. No obstante, primero hay que conocer en que estadio se celebrará este partidazo.

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Este recinto, una auténtica joya arquitectónica enclavada en la costa del Pacífico canadiense, está listo para recibir a la intensa afición egipcia y a la garra de los neozelandeses, en un partido que puede definir el futuro de ambos en el certamen mundialista.

BC Place Vancouver estadio de Canadá (Foto: Getty).

Datos generales del estadio BC Place

Ubicación: 777 Pacific Boulevard, en el corazón del centro de Vancouver, Columbia Británica.

777 Pacific Boulevard, en el corazón del centro de Vancouver, Columbia Británica. Apertura: Inaugurado originalmente en 1983, pero sometido a una profunda y espectacular remodelación entre 2009 y 2011.

Inaugurado originalmente en 1983, pero sometido a una profunda y espectacular remodelación entre 2009 y 2011. Equipos Locales: Es la fortaleza del Vancouver Whitecaps FC (MLS) y de los BC Lions de la liga de fútbol canadiense (CFL).

Es la fortaleza del Vancouver Whitecaps FC (MLS) y de los BC Lions de la liga de fútbol canadiense (CFL). Capacidad: Aproximadamente 54,500 espectadores, ofreciendo un ambiente vibrante y una visibilidad inmejorable desde cualquier butaca.

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Infraestructura y diseño

El techo retráctil: Su característica más impresionante es el gigantesco techo retráctil sostenido por cables, el más grande de su tipo en el mundo. Esta maravilla de la ingeniería permite que el estadio se adapte a las condiciones climáticas en cuestión de minutos, garantizando un espectáculo perfecto llueva o truene.

Su característica más impresionante es el gigantesco techo retráctil sostenido por cables, el más grande de su tipo en el mundo. Esta maravilla de la ingeniería permite que el estadio se adapte a las condiciones climáticas en cuestión de minutos, garantizando un espectáculo perfecto llueva o truene. Transformación de la cancha: Aunque normalmente utiliza césped artificial para sus eventos locales, para cumplir con las estrictas normativas de la FIFA, el BC Place ha instalado una cancha de césped natural de última generación exclusivamente para esta Copa del Mundo.

Aunque normalmente utiliza césped artificial para sus eventos locales, para cumplir con las estrictas normativas de la FIFA, el BC Place ha instalado una cancha de césped natural de última generación exclusivamente para esta Copa del Mundo. Pantalla monumental: En el centro del estadio cuelga una pantalla LED de cuatro caras en alta definición, asegurando que los aficionados no se pierdan ni un solo detalle de las repeticiones, faltas y, por supuesto, los goles.

Tribuna del BC Place Vancouver (Foto: Getty).

Lujos y zonas exclusivas

Suites Privadas: Cuenta con elegantes suites ejecutivas a lo largo de los anillos intermedios, ofreciendo catering de primer nivel, privacidad y las mejores vistas del terreno de juego para invitados VIP.

Cuenta con elegantes suites ejecutivas a lo largo de los anillos intermedios, ofreciendo catering de primer nivel, privacidad y las mejores vistas del terreno de juego para invitados VIP. Club Lounges: Áreas de hospitalidad espaciosas y modernas donde los aficionados con pases premium pueden disfrutar de gastronomía internacional antes y durante el medio tiempo del partido.

Áreas de hospitalidad espaciosas y modernas donde los aficionados con pases premium pueden disfrutar de gastronomía internacional antes y durante el medio tiempo del partido. Fachada iluminada: El exterior del estadio está recubierto por un material traslúcido que funciona como una pantalla gigante de luces LED, la cual se iluminará con los colores de Egipto y Nueva Zelanda la noche del partido.

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Curiosidades e historia pura

Sede Olímpica: El BC Place fue el estadio principal (para las ceremonias de apertura y clausura) de los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver 2010 .

El BC Place fue el estadio principal (para las ceremonias de apertura y clausura) de los . Final Mundialista: Es un recinto que ya sabe lo que es coronar a un campeón del mundo de la FIFA, pues albergó la gran Final del Mundial Femenino 2015 donde Estados Unidos venció a Japón.

Es un recinto que ya sabe lo que es coronar a un campeón del mundo de la FIFA, pues albergó la gran donde Estados Unidos venció a Japón. Ubicación perfecta: A diferencia de muchos estadios que se encuentran a las afueras, el BC Place está rodeado de agua, rascacielos y montañas, permitiendo a los aficionados llegar caminando desde los principales hoteles y zonas turísticas de Vancouver.

Datos Claves