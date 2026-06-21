Este domingo, la Selección de España se mide ante Arabia Saudita por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. El partido que se disputa en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta tiene como árbitro principal al brasileño Raphael Claus. El encuentro es transmitido por DSports, Disney+ Telefé, TyC Sports, Paramount+ y el minuto a minuto en BOLAVIP.
España vs. Arabia Saudita EN VIVO y ONLINE por el Mundial 2026: minuto a minuto
El seleccionado europeo se mide en un duelo clave contra los de Medio Oriente por la segunda fecha de la fase de grupos.
Cómo llega Arabia Saudita
El elenco de Medio Oriente viene de empatar 1-1 ante Uruguay por la primera fecha de la fase de grupos.
Cómo llega España
La Roja viene de empatar 0-0 ante Cabo Verde en su debut mundialista, lo que activó las alarmas por no poder conseguir un triunfo a pesar de la inmensa jerarquía.
La cabra de Bolavip predijo el resultado
🐐 La cabra de Bolavip predijo el resultado del partido entre España y Arabia Saudita. pic.twitter.com/uHHG0U5iy0— Bolavip Argentina (@BolavipAr) June 21, 2026
¡ASÍ VA ARABIA SAUDITA!
Alowais; Saud, Alamri, Altambakti, Lajami; Moteb, Alkhaibari, Nasser; Musab, Salem, Feras.
¡CON LAMINE YAMAL, ASÍ FORMA ESPAÑA!
Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri Hernández, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.
Qué pasa si España gana, empata o pierde
- Si España gana: alcanzaría los 4 puntos y aseguraría su pasaje a los 16vos de final de la Copa del Mundo 2026. No obstante, todavía no tendría garantizado el primer puesto del Grupo H.
- Si España empata: quedaría con 2 puntos y llegará a la última fecha con necesidad de ganarle a Uruguay, no solo para ver si queda primero, sino con el principal objetivo de sellar su clasificación a la siguiente instancia.
- Si España pierde: quedará con una sola unidad y precisará indispensablemente de una victoria frente a los charrúas para seguir con vida en la competencia.
Los árbitros de España - Arabia Saudita
- Árbitro: Raphael Claus
- Juez de línea: Danilo Manis
- Juez de línea: Rodrigo Figueiredo
- Cuarto árbitro: Andrés Rojas
- Quinto árbitro: Alexander Guzmán