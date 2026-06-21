España vs. Arabia Saudita EN VIVO y ONLINE por el Mundial 2026: minuto a minuto

El seleccionado europeo se mide en un duelo clave contra los de Medio Oriente por la segunda fecha de la fase de grupos.

Este domingo, la Selección de España se mide ante Arabia Saudita por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. El partido que se disputa en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta tiene como árbitro principal al brasileño Raphael Claus. El encuentro es transmitido por DSports, Disney+ Telefé, TyC Sports, Paramount+ y el minuto a minuto en BOLAVIP.