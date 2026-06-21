Para potenciar a Cristiano Ronaldo, histórico goleador aconsejó a Roberto Martínez: “Así como Argentina juega para Messi”

Marcelo Moreno Martins, quien tuvo a Roberto Martínez como DT, habló sobre la actuación de Portugal en su debut en el Mundial 2026. ¿Qué dijo sobre CR7?

El debut de Portugal en el Mundial 2026 no fue cómo se esperaba. Empató 1-1 ante la República Democrática del Congo en una decepcionante actuación, que causó cierto revuelo alrededor de la selección. En medio de esto, sorprendió una declaración del histórico goleador de la Selección de Bolivia, Marcelo Moreno Martins, quien le dio un llamativo consejo a Roberto Martínez para potenciar a Cristiano Ronaldo en este equipo.

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Moreno Martins, quien se retiró definitivamente de la actividad profesional en las últimas semanas, brindó una entrevista al periodista Juan Lopesino para el diario AS. En dicha charla, no sólo criticó al entrenador de Bolivia, Óscar Villegas, por no llevarlo al Repechaje Intercontinental al Mundial 2026, sino que dio su opinión sobre lo que fue la primera fecha de la Copa del Mundo.

Entre las consultas del comunicador, apareció la valoración que le dio a la actuación de Portugal y, sobre todo, de Cristiano Ronaldo. “Cristiano por un partido no va a dejar de ser Cristiano, el mejor goleador del mundo. Tiene un histórico, que es increíble y no se duda de un goleador de ese nivel”, consideró el goleador histórico de ‘La Verde’.

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No obstante, también aconsejó a Roberto Martínez sobre cómo debe potenciar a CR7 en la selección lusa. Moreno Martins, de hecho, conoce al entrenador español de su paso por el Wigan donde jugó 12 partidos durante el primer semestre de 2010.

“Creo que Portugal podría jugar un poco más para Cristiano, así como Argentina juega para Messi. A Roberto Martínez, que le mando un abrazo porque me entrenó en Inglaterra, debe tratar de crear esa situación porque tienen que jugar para que el ‘9’ pueda convertir. Así tendrá el soporte de que corran y marquen por él”, dijo.

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Portugal deberá mejorar su imagen de cara al próximo partido. Cristiano Ronaldo y compañía se verán las caras ante Uzbekistán el próximo martes 23 de junio desde las 12:00 horas (Lima, Perú) en el NRG Stadium de Houston, de Texas.

La opinión de Moreno Martins sobre el debut de Messi con Argentina

Precisamente, la comparación con el juego de Messi y la Selección Argentina también llevó a una opinión sobre la actuación de la vigente campeona del mundo en su debut en esta Copa del Mundo (3-0 ante Argelia por el Grupo J).

“Me sorprendió, a pesar de ser favorita clara, Francia, también Argentina. No pensé que empezaría tan bien. Inglaterra también dejó buen fútbol ante una Croacia que no es fácil de vencer. Alemania, España que es favorita para estar entre los cuatro mejores, no mostró un gran fútbol pero en el próximo partido seguro que dejan su mejor versión”, reflexionó.

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Y sobre Messi, destacó sus cualidades tanto dentro como fuera de la cancha. “Primero felicitarlo porque es un gran ser humano, un excelente profesional y sus compañeros lo bancan a muerte dentro de la cancha. Corren por él y él cuando tiene el balón continua siendo letal. Al que hay que observarlo muy bien. Lo veo muy motivado, con muchas ganas. No sé si será el gran protagonista como Qatar pero sé que va a ser muy importante en su selección”, sostuvo.

El próximo partido de la Selección Argentina será ante Austria este lunes 22 de junio (también 12:00 horas de Lima, Perú) en el marco de la segunda jornada del Grupo J. Messi y compañía jugarán en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

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