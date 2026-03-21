Presidente de la FBF asegura que Moreno Martins puede jugar aún el Mundial 2026 con Selección Bolivia: “La puerta no está cerrada”

Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), se manifestó sobre la posibilidad de que Marcelo Moreno Martins pueda volver a la Selección de Bolivia. Si bien no podrá hacerlo en el Repechaje intercontinental, no lo descarta para que pueda jugar el Mundial 2026.

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Marcelo Moreno Martins volvió a jugar como profesional tras su retiro hace algunos años. Firmó con Oriente Petrolero con el objetivo de retornar a la actividad pensando en lograr una convocatoria para la Selección de Bolivia, que jugará el Repechaje Intercontinental.

Sin embargo, el entrenador Óscar Villegas no incluyó a Moreno Martins en la lista de convocados de Bolivia para jugar ante Surinam el próximo 26 de marzo en Monterrey en el primer partido de la llave B del Repechaje. Pese a volver a la actividad, el director técnico no quedó conmovido por su regreso y optó por llamar a otros delanteros que ya estuvo probando en ‘La Verde’.

La lista de convocados de la Selección de Bolivia (Federación Boliviana de Fútbol).

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Presidente de la FBF cree que Marcelo Moreno Martins puede jugar el Mundial 2026

El repechaje determinará la suerte de Bolivia y si volverá a un Mundial de fútbol tras su última participación en Estados Unidos 1994. Primero, enfrentará a Surinam este 26 de marzo y, luego, el 31 del mismo mes, si gana el primer partido, deberá jugar ante Irak por un lugar en la Copa del Mundo.

La clasificación al Mundial 2026 determinará si Marcelo Moreno Martins tiene una nueva oportunidad en la Selección de Bolivia. En este sentido, el presidente de la FBF, Fernando Costa, no le cierra las puertas al máximo goleador boliviano en el seleccionado.

“En el fútbol nunca hay que cerrar puertas. Sé que Marcelo le tiene un amor y un cariño único a su selección, eligió jugar por Bolivia, ahora eligió retornar para estar presente en estos partidos de repechaje. No se dio, por decisión netamente del cuerpo técnico, pero la puerta no está cerrada y si se logra lo que todos los bolivianos queremos, nada raro que Marcelo vuelva a estar jugando unos minutos en el Mundial“, aseguró el mandatario del organismo boliviano en una entrevista con Hernán Sisto para Doble Amarilla.

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🇧🇴 BOLIVIA NO DESCARTA QUE MORENO MARTINS VUELVA A LA SELECCIÓN



📌Fernando Costa, presidente de la FBF, no descartó que el histórico goleador pueda volver a la “Verde” si clasifica al Mundial



📌”Una decisión netamente del cuerpo técnico, pero la puerta no está cerrada”, afirmó… pic.twitter.com/pm98HSjpdT — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) March 19, 2026

¿Cuándo juegan Bolivia y Surinam por el Repechaje Intercontinental al Mundial 2026?

Bolivia y Surinam es el primer partido de la llave B del Repechaje Intercontinental, cuyo ganador enfrentará a Irak. Dicho encuentro, que se disputará en el Estadio BBVA de Monterrey, será el próximo jueves 26 de marzo desde las 16:00 horas local (17:00 horas de Lima, Perú y 18:00 horas Bolivia).

¿Dónde ver en vivo Bolivia vs. Surinam por el Repechaje Intercontinental al Mundial 2026?

El partido Bolivia vs. Surinam, por el Repechaje Intercontinental al Mundial 2026 se puede ver en vivo por DSports y DGO para toda Sudamérica. En tanto, en Bolivia también se puede ver por Bolivia TV, Tigo Sports Bolivia y Tuves.

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