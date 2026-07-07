Argentina logró lo impensado, contra Egipto en el Mundial 2026. Remontaron un 2-0 en contra, y lo acabaron ganando. En Perú reaccionaron así.

La dramática clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 encendió el debate en el periodismo deportivo peruano. El agónico triunfo por 3-2 sobre Egipto, tras ir perdiendo por dos goles, desató una ola de opiniones encontradas en las redes sociales de los principales analistas del país.

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Desde elogios a la mística de Lionel Messi hasta severos cuestionamientos al arbitraje, la comunidad futbolística en Perú vivió el partido con una intensidad única. A continuación, repasamos las reacciones más destacadas de los especialistas locales sobre este histórico encuentro disputado en Atlanta.

Argentina remotnó un 3-2 ante Egipto en el Mundial 2026. (Foto: X).

La identidad argentina frente a la crisis de Brasil

El carácter de la Albiceleste para dar vuelta un resultado adverso fue uno de los puntos más comentados por la prensa nacional. La capacidad de reacción del equipo de Lionel Scaloni sirvió para marcar contrastes con otras potencias sudamericanas.

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El reconocido periodista e historiador Jaime Pulgar Vidal utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para lanzar una profunda reflexión sobre el ADN competitivo de los campeones del mundo. “¿Saben cómo se le llama a lo que acaba de ocurrir entre Argentina y Egipto? Identidad, lo que Brasil ha extraviado”, sentenció de forma tajante.

En esa misma línea de análisis táctico y mental, el periodista Diego Sotomayor comparó el espíritu de este plantel con la mística de los clubes más ganadores de Europa. “Más allá que no me gustaría que Argentina vuelva a ser campeón, la selección de Messi se convirtió en ese Real Madrid que volteaba los partidos en Champions”, analizó. Sotomayor agregó que el descuento de Cristian “Cuti” Romero fue la clave del partido, aunque matizó con sus deseos para el futuro del torneo: “Ojalá les toque enfrentarse a España o Francia en la final. Antes Colombia o Suiza”.

El peso de la camiseta y las proyecciones de cuartos de final

La victoria argentina reconfiguró el panorama de la Copa del Mundo y los analistas peruanos ya comenzaron a proyectar lo que será el camino hacia las semifinales. El favoritismo de los dirigidos por Scaloni sigue siendo un argumento de peso en la región.

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GRACIAS DIOS POR PERMITIRNOS VER A MESSI pic.twitter.com/UDVX4Y4EN1 — Fanodric (@fanovargas) July 7, 2026

Ronald Cross, analista político peruano muy respetado en el ámbito digital por su manejo de la estadística y el fútbol, evaluó el posible cruce ante los cafeteros con una polémica comparación. “No veo a Colombia ganándole a Argentina. Los colombianos son como nosotros, les cuesta mucho jugar contra una camiseta que pesa. Suiza podría ser, aunque Argentina seguiría siendo favorito”, argumentó Cross.

Por su parte, el periodista de Liga 1 Max y ex Diario Líbero, Gustavo Peralta, prefirió mirar el panorama completo de la organización y las sorpresas que está deparando esta cita mundialista. “El mundial más caro y más impredecible”, resumió brevemente para describir la atmósfera que se vive en Norteamérica.

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UN PARTIDO QUE NUNCA OLVIDARÁS ✨



✅ EN VIVO @Gustavo_p4 desde las afueras del estadio del Argentina vs Egipto con un pequelo hincha argentino y otro hincha egipcio 👀#HablemosDeMAX



Ingresa al programa 👉🏽 https://t.co/fHwvQGSz0V pic.twitter.com/7pURjOjXvo — L1MAX (@L1MAX_) July 7, 2026

El factor Lionel Messi divide los comentarios

La actuación de Lionel Messi, quien falló un penal en el primer tiempo pero anotó el gol del empate 2-2 en la segunda mitad, volvió a polarizar por completo las opiniones en el entorno deportivo peruano. Para muchos, como Kevin Pacheco, el astro argentino reafirmó su lugar en la cúspide de la historia del deporte.

El corazón que tiene esta Selección Argentina es enorme. Equipo con mucho coraje, que puede tener de esos días nublados, pero que es ahí donde reluce una vez más Messi. Da placer ver equipos que pelean hasta al final, esta selección lo hace. — Kevin Pacheco (@kevin23pacheco) July 7, 2026

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El columnista Carlos Univazo se rindió ante la vigencia del ’10’ justo en el momento más caliente del compromiso, cuando la remontada aún no se había consolidado. “Este partido puede acabar como quieran, pero Messi es el más grande de la historia con diferencia. Y sus escoltas hace décadas dejaron de jugar: 2-2”, escribió con contundencia.

Esta devoción absoluta fue respaldada por el popular creador de contenido y analista de fútbol en YouTube, Fanodric, quien dejó de lado los datos tácticos para expresar el sentimiento de millones de aficionados en redes: “GRACIAS DIOS POR PERMITIRNOS VER A MESSI”.

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La polémica arbitral y las sospechas de favoritismo

No todo fueron elogios para la victoria de la Albiceleste. El desarrollo del encuentro y las decisiones referiles en el tramo final del partido también despertaron suspicacias y críticas feroces dentro de la comunidad digital peruana.

La conocida cuenta de análisis de arbitraje, Error Arbitral, muy seguida por aficionados y comunicadores en Perú, estalló de indignación al consumarse el tercer gol argentino anotado por Enzo Fernández. El espacio cuestionó con dureza la transparencia del torneo tras el desenlace en Atlanta.

“El robo se ha consumado. Qué vergüenza de torneo. Que les regalen el Mundial. Qué importa ya. Hoy no lo empata Argentina, lo empató Infantino y el árbitro. Esto es así. Duela a quien le duela”, disparó la plataforma, reflejando el sentir de un sector de la afición que considera que el arbitraje inclinó la balanza.

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El robo se ha consumado. Qué vergüenza de torneo.



Que les regalen el Mundial. Que importa ya. Hoy no lo empata Argentina, lo empató Infantino y el árbitro.



Esto es así. Duela a quien le duela. — Error ArbitraI (@ErrorArbitralTR) July 7, 2026

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