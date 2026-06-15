Por qué Arabia Saudita vs Uruguay no se ve en América TV ni en televisión abierta

La Selección de Uruguay enfrenta a Arabia Saudita por el Mundial 2026, pero el partido no será televisado. Conoce los detalles.

El Mundial 2026 comenzó con grandes partidos que se vienen disfrutando desde la Televisión. Pero lastimosamente no todos están pasándola bien debido a que no hay juegos que por señal abierta no se pueden ver. En este caso, el Arabia Saudita vs. Uruguay es uno de estos encuentros.

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El motivo por el cual este partido no será transmitido por América TV en señal abierta es muy simple. El canal no tiene los derechos de toda la competición, sino solo de un puñado de juegos. Esto hace que no transmitan la gran mayoría de partidos de esta Copa del Mundo.

Pelota del Mundial 2026 (Foto: Getty).

Si bien son un total de 104 los partidos que tendrá este Mundial, en señal abierta tan solo se podrán disfrutar 40 juegos. Es decir menos de la mitad de choques serán visto por todos los peruanos. Serán 25 duelos en la Fase de grupos y 15 en la ronda final.

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¿Dónde ver el Arabia Saudita vs. Uruguay?

En este caso, para los que desean ver este partidazo, pues hay varias opciones dependiendo al país. Por eso acá dejamos una lista de canales que transmitirán este juego por la fase de grupos del Mundial 2026.

Argentina : TyC Sports Argentina, Telefe Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium Argentina, mitelefe, Paramount+

: TyC Sports Argentina, Telefe Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium Argentina, mitelefe, Paramount+ Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV, +Disney, + Premium Brazil, Sky+, CazéTV, Vivo Play

SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV, +Disney, + Premium Brazil, Sky+, CazéTV, Vivo Play Colombia: Win Sports, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Win Play, Disney+ Premium Sur, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Win Sports, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Win Play, Disney+ Premium Sur, Radio Nacional de Colombia, Paramount+ Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+

DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+ México: ViX Mexico

ViX Mexico Paraguay: GEN, Trece

GEN, Trece Perú: DIRECTV Sports Peru, DGODisney+ Premium Chile, Paramount+

¿A qué hora juegan Arabia Saudita vs. Uruguay?

Este encuentro que se disputará en la ciudad de Miami tiene los siguientes horarios dependiendo en donde te encuentres. Acá te dejamos la guía de los horarios:

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Perú, Colombia y Ecuador: 17:00 horas

Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (Washington): 18:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 19:00 horas

México: 16:00 horas

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