Por qué no juega Julián Álvarez hoy para Argentina ante Austria por el Grupo J del Mundial 2026

El partido de hoy entre Argentina y Austria, tiene un apartado especial. La ausencia de Julián Álvarez desde el inicio. Te contamos la razón.

La Selección Argentina se enfrenta a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Lionel Scaloni ya confirmó la alineación titular y la ausencia de Julián Álvarez en el once inicial volvió a encender los debates entre los hinchas.

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El delantero del Atlético de Madrid arrancará el partido desde el banco de suplentes en el AT&T Stadium. A continuación, te contamos las razones médicas y tácticas por las cuales “La Araña” no juega desde el arranque hoy.

Julián Álvarez espera en la zona de suplentes ante Austria. (Foto: X).

Un problema físico arrastrado desde Europa

La principal razón de su suplencia se debe a un plan de acondicionamiento físico. El cordobés arrastra las secuelas de un esguince leve en el tobillo izquierdo sufrido en mayo durante las semifinales de la Champions League contra el Arsenal.

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Aunque el cuerpo médico descartó una rotura de ligamentos, Julián exigió la zona al jugar infiltrado el partido de vuelta. Esta situación lo marginó de las últimas jornadas de LaLiga y provocó que llegara a la concentración albiceleste con una evidente falta de ritmo competitivo.

El gran presente y la ventaja de Lautaro Martínez

Ante la inactividad de Álvarez, Lautaro Martínez le ganó la pulseada por el puesto de centrodelantero. El atacante del Inter de Milán completó una gran temporada en Italia y llegó en óptimas condiciones físicas al torneo de Norteamérica.

Lionel Scaloni prefiere dosificar los minutos de la joya surgida en River Plate para evitar cualquier tipo de recaída. La intención del cuerpo técnico es llevarlo de a poco, tal como ocurrió en el debut ante Argelia, donde sumó 35 minutos de juego.

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El plan de Scaloni para el segundo tiempo

La decisión de sentar a Julián Álvarez no significa que esté descartado para el resto del partido. El director técnico sabe que la intensidad de la Austria de Ralf Rangnick requerirá un desgaste físico extremo en la presión.

Se espera que “La Araña” ingrese en el complemento para explotar los espacios de la defensa europea. Argentina buscará un triunfo definitivo en Dallas para sellar de forma matemática su pasaje a los 16avos de final de la Copa del Mundo.

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