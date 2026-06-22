La polémica reacción de IShowSpeed tras los dos goles de Lionel Messi ante Austria

IShowSpeed se volvió viral por su reacción exagerada a los dos goles de Lionel Messi ante Austria, entre frustración y humor.

La presencia del streamer IShowSpeed en un partido donde brilló Lionel Messi volvió a generar revuelo en redes sociales. Según videos difundidos en distintas plataformas, el creador de contenido —conocido por su fuerte admiración hacia Cristiano Ronaldo— reaccionó de forma muy expresiva a los dos goles del argentino ante Austria.

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Sin embargo, vale recordar que Speed es un streamer caracterizado por su estilo exagerado y humorístico, por lo que muchas de sus reacciones suelen formar parte de su contenido de entretenimiento y no necesariamente reflejan un malestar real.

Dramatismo y gestos de frustración tras el primer gol

Tras el primer gol de Messi, las cámaras captaron a Speed con una reacción bastante teatral: gestos de aparente frustración, caras de incredulidad e incluso momentos en los que parecía estar al borde de las lágrimas.

En paralelo, también se le vio mirando a sus acompañantes, quienes sí celebraban la anotación del capitán argentino.

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🚨| BREAKING: SPEED REACTS TO MESSI OPENING THE SCORING FOR ARGENTINA AGAINST AUSTRIA 🤯😭😭 pic.twitter.com/zVBbWox6mY — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) June 22, 2026

Lejos de tratarse de una reacción seria, en redes sociales muchos usuarios interpretaron esta escena como parte del personaje que Speed suele interpretar en sus transmisiones, donde exagera emociones para generar contenido viral y entretenido.

Se fue del estadio tras el doblete de Messi

El segundo gol de Lionel Messi intensificó aún más la escena. En los videos que circulan en redes, se observa a IShowSpeed levantándose y abandonando su ubicación en el estadio, aparentemente molesto.

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No obstante, usuarios y seguidores también han destacado que este tipo de acciones forman parte de su estilo habitual, donde suele reaccionar de manera extrema como parte del espectáculo que construye frente a las cámaras.

Su salida, más que una reacción literal de enojo, habría sido otro momento pensado para entretener y generar interacción en redes sociales.

🚨| BREAKING: SPEED IMMEDIATELY LEAVES THE STADIUM AFTER MESSI SCORES HIS SECOND GOAL AGAINST AUSTRIA 🤯😭😭😭 pic.twitter.com/cWZ2CPLx7w — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) June 22, 2026

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DATOS CLAVES

El streamer IShowSpeed reaccionó de manera exagerada a los goles de Lionel Messi ante Austria.

Tras el primer gol de Messi, Speed hizo gestos de frustración y aparente incredulidad.

El creador de contenido abandonó el estadio en tono de show tras el segundo gol.