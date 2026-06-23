Sorpresa reciente se vive dentro de la Selección Francia. Una noticia que tiene como protagonista a Didier Deschamps. Se va del Mundial 2026.

La concentración de la Selección de Francia en el Mundial 2026 se ha visto sacudida por una noticia de última hora que cambia los planes del equipo de cara al cierre de la fase de grupos. Didier Deschamps, seleccionador nacional, ha tenido que abandonar la delegación de manera inmediata.

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El motivo de la ausencia de Didier Deschamps

Según ha confirmado oficialmente la Federación Francesa de Fútbol (FFF), el motivo de la baja del entrenador es el fallecimiento de su madre ocurrido durante la mañana de este martes. Ante esta situación, el técnico regresará a Francia para estar presente en los actos fúnebres junto a sus seres queridos.

Didier Deschamps se aparta de la Selección Francia. (Foto: X).

La FFF ha expresado su total apoyo y solidaridad con el estratega y su familia en este momento sumamente doloroso. La noticia ha causado conmoción en el entorno del fútbol internacional, centrando la atención en la gestión interna de Les Bleus durante las próximas horas.

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Guy Stéphan toma las riendas del equipo

Debido a esta emergencia personal, el presidente de la Federación, Philippe Diallo, ha confirmado quién asumirá la dirección del grupo. Guy Stéphan, el adjunto de confianza de Deschamps, será el encargado de tomar el mando de los entrenamientos y la logística del equipo.

La estructura técnica de la Selección de Francia se mantiene estable bajo la supervisión de Stéphan, quien ya conoce perfectamente la dinámica del grupo. El equipo cuenta con el respaldo de la Federación para garantizar que el rendimiento deportivo no se vea afectado durante el periodo de ausencia del técnico principal.

Francia vs. Noruega: El reto del cierre de grupo

El próximo compromiso de Francia en el Mundial 2026 será contra Noruega, un duelo crucial para definir el liderato del Grupo I. Este enfrentamiento, que se disputará este viernes, marcará la primera prueba de fuego para Guy Stéphan desde el banquillo.

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A pesar de la baja sensible de Deschamps, la plantilla francesa llega con la tranquilidad de tener el pase a los dieciseisavos de final asegurado tras sus victorias previas. El objetivo ahora es cerrar esta etapa de la fase de grupos con una victoria en Boston que confirme las aspiraciones del conjunto galo en la competición.

DATOS CLAVE

Didier Deschamps abandonó la selección de Francia por el fallecimiento de su madre.

Guy Stéphan asumirá la dirección técnica del equipo francés como reemplazo temporal.

Francia se medirá ante Noruega este viernes por el liderato del Grupo I.