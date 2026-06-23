La fecha 2 del Grupo K del Mundial 2026 presenta un partido decisivo entre Portugal y Uzbekistán. El encuentro se disputará HOY, martes 23 de junio, en el Estadio Houston (NRG Stadium) y promete definir buena parte del futuro de ambos equipos en la Copa del Mundo.
Con figuras como Cristiano Ronaldo liderando a Portugal y una Uzbekistán que busca seguir haciendo historia en su primera participación mundialista, el duelo genera enorme expectativa entre los aficionados que buscan seguir cada detalle del compromiso.
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Ante la importancia del encuentro entre Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026, miles de hinchas consultan qué canal transmite el partido en vivo, en directo y online desde Perú, México y Estados Unidos.
Si no quieres perderte ninguna incidencia, aquí te contamos todas las opciones oficiales para seguir la transmisión del Portugal vs. Uzbekistán por televisión abierta, cable y plataformas de streaming.
Portugal vs. Uzbekistán juegan HOY, martes 23 de junio, desde las 12:00 PM Hora de Perú. (Foto: FIFA)
Canales para ver Portugal vs. Uzbekistán EN VIVO y ONLINE
En México el partido entre Portugal vs. Uzbekistán podrá verse en vivo únicamente por la plataforma ViX Premium.
En Perú la transmisión del Portugal vs. Uzbekistán podrá verse mediante DirecTV por el canal DSports y por la plataforma DGO en sus versiones para televisión, internet y dispositivos móviles.
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En Estados Unidos el compromiso entre Portugal vs. Uzbekistán será transmitido por Telemundo Deportes, por FOX y la plataforma Peacock permitiendo a los aficionados seguir en vivo todas las acciones de un partido que puede resultar determinante en la lucha por la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Portugal en su primer partido del Mundial 2026 ante República Democrática del Congo. (Foto: FIFA)
Portugal vs Uzbekistán: alineaciones titulares
Alineación titular de Portugal: Diogo Costa; Ruben Dias, Renato Veiga, Joao Cancelo, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Joao Neves, Vitinha; Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Pedro Neto. DT: Roberto Martínez.
Alineación titular de Uzbekistán: Abduvohid Nematov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov; Sherzod Nasrullaev, Abdulla Abdullaev, Behruzjon Karimov; Otabek Shukuro, Odiljon Xamrobekov, Azizjon Ganiev, Abbosbek Fayzullaev; Eldor Shomurodov. DT: Fabio Cannavaro.
Datos claves
- Cristiano Ronaldo lidera la alineación de Portugal contra Uzbekistán hoy martes 23 de junio.
- NRG Stadium en Houston albergará el partido por el Grupo K del Mundial 2026.
- ViX Premium transmitirá en exclusiva el juego para todo el territorio de México.