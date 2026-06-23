El plan de Carlo Ancelotti para que Neymar pueda debutar en el Mundial 2026

Neymar Junior todavía no ha podido debutar en el Mundial 2026. Pero Ancelotti ya tiene un plan para hacerlo jugar.

El Mundial 2026 ya va en el final de la fecha número 2, pero hasta el momento Neymar Junior no ha podido hacer su tan anhelado debut. El mediocampista brasileño no ha sumado ni un solo minuto. Pero parece que le tocará vestirse de corto en el próximo partido de la Selección de Brasil.

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Todo indica que Carlo Ancelotti tiene un plan para poder usar al número 10 de Brasil en el próximo partido ante Escocia. Así lo han podido dar a conocer en el medio O’Globo. Por lo que podría darse el gran ansiado debut del futbolista del Santos.

Neymar Junior (Foto: Getty).

Lo que se ha conocido por este medio es la posición en la que jugaría ‘Ney’, funcionando como un falso 9. La idea con usarlo en esta posición radica en que no tenga ninguna obligación defensiva. Dejarlo libre y que de esta forma se pueda dedicar a solo atacar, así como estar más libre en el campo de juego.

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Pero no es todo, la condición que se tendría que dar para que salte al terreno de juego es que la Selección de Brasil tenga un resultado favorable ante Escocia. En este caso, sus compañeros van a tener que sacar una buena ventaja para que su ingreso pueda llegar a ser tranquilo. Pues no lo ven ingresando con la obligación de ganar el partido.

¿Por qué Neymar no juega con la Selección de Brasil?

Neymar llegó lesionado al Mundial 2026 desde el mismo Santos, lo que hizo que no pueda hasta el momento poder jugar. Han trabajado de forma dura en poder recuperarlo lo más pronto posible. Por ese motivo no están intentando forzarlo sabiendo que hace 1 mes que no tiene fútbol. Así que lo quieren llevar poco a poco.

Neymar en la despedida de Brasil (Foto: Getty).

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Lo que se sabe de es que sufrió una lesión muscular de grado II en la pantorrilla (gemelo). Esto ha hecho que su recuperación tarde para que pueda estar a punto. Por tal motivo, viene trabajando en recuperar su ritmo con la intensión de así llegar a debutar con el combinado de Brasil.

¿Cuándo juega Brasil vs Escocia por el Mundial 2026?

Por la tercera fecha del grupo C del Mundial 2026, la Selección de Escocia se enfrenta a Brasil. Este partido se disputará en el Estadio Miami en Miami Gardens. El juego arrancará a las 17:00 horas de Perú y estará en simultáneo con el choque entre Marruecos vs Haití.

Datos Claves

Neymar Junior no debutó en el Mundial 2026 debido a una lesión muscular .

no debutó en el Mundial 2026 debido a una . Carlo Ancelotti planea el debut de Neymar como falso 9 contra Escocia.

contra Escocia. Brasil enfrenta a Escocia por la tercera fecha en el Estadio Miami de Miami Gardens.