Portugal 0-0 España EN VIVO Y GRATIS por el Mundial 2026: minuto a minuto

España y Portugal se enfrentan EN VIVO por los octavos de final del Mundial 2026. ‘La Roja’, con Lamine Yamal como figura, buscará el pase a cuartos ante una selección portuguesa liderada por Cristiano Ronaldo.
España llega tras superar con autoridad a Austria por 3-0 en 16avos y buscará otro triunfo para mantenerse en carrera por su segunda estrella mundialista. El equipo de Luis de la Fuente sostiene su fortaleza en el juego colectivo, pero también tiene en Yamal a una de sus principales armas por su desequilibrio, velocidad y capacidad para romper defensas.
Portugal, en cambio, sufrió más de la cuenta para dejar fuera a Croacia por 2-1 y todavía no termina de convencer en el torneo. El cuadro dirigido por Roberto Martínez afrontará una prueba exigente con Cristiano Ronaldo como gran referente, quien ya suma tres goles y podría estar ante su último partido en una Copa del Mundo si los ‘lusos’ no logran avanzar.