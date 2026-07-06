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Mundial 2026

Portugal 0-0 España EN VIVO Y GRATIS por el Mundial 2026: minuto a minuto

España vs. Portugal EN VIVO juegan por los octavos del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto, alineaciones e incidencias del partidazo.

31' ¡Se la falla Olmo!

Dani Olmo tuvo una chance clara, pero su cabezazo se fue muy lejos del poste izquierdo.

30' ¡Avisa España!

Pedro Porro buscó enviar un centro, pero la defensa portuguesa bloqueó el intento. Tiro de esquina para España.

23' Pausa de hidratación

El árbitro detiene el juego para el minuto de rehidratación.

16' Casi llega el primero

Lamine Yamal generó peligro con un remate dentro del área que tapó Diogo Costa. En el rebote, Álex Baena volvió a exigir al arquero portugués, quien respondió otra vez y envió el balón al córner.

12' ¡LA TUVO CRISTIANO!

8' Oyarzábal estuvo cerca del 1-0

España y Portugal protagonizan uno de los grandes duelos del Mundial 2026, con Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal como principales figuras. Sigue aquí todas las incidencias y el minuto a minuto del partidazo.

Puede ser una imagen de fútbol y texto

8' Oyarzábal estuvo cerca del 1-0

Mikel Oyarzábal desperdició una ocasión clarísima. Quedó mano a mano con Diogo Costa, pero su definición salió apenas desviada junto al poste derecho.

7' ¡Intentó Portugal!

Joao Cancelo probó con un disparo desde fuera del área, pero el balón se fue por encima del arco.

3' ¡Estuvo cerca España!

Mikel Oyarzábal estuvo cerca de poner el primero con un remate de larga distancia, pero Diogo Costa respondió bien y evitó el gol.

¡INICIÓ EL PARTIDO!

Ya se juega el duelo entre portugueses y españoles por los octavos de final del Mundial 2026.

¡Ambos equipos ingresan al campo!

Portugal y España ya están en la cancha para dar inicio al partido.

España salió al campo de juego

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¡CR7 ya está en el estadio de Dallas!

Portugal difundió imágenes de Cristiano Ronaldo llegando al estadio para el duelo ante España.

Así luce el vestuario de España

¡Alineación confirmada de España!

Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal, Baena.

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Alineación España
© Selección de EspañaAlineación España

¡Alineación confirmada de Portugal!

Diogo Costa; Cancelo, Rúben Dias, Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix; Cristiano Ronaldo.

Últimos enfrentamientos entre ambos equipos

  • Portugal 2-2 España (pen. 5-3) / Liga de Naciones 2025
  • Portugal 0-1 España / Liga de Naciones 2022-23
  • España 1-1 Portugal / Liga de Naciones 2022-23
  • España 0-0 Portugal / Amistoso en 2021
  • Portugal 0-0 España / Amistoso en 2020

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre su futuro?

Antes del Portugal vs. España, Cristiano Ronaldo se refirió a la posibilidad de su retiro del fútbol.

¿Dónde ver EN VIVO Portugal vs España?

El Portugal vs España será transmitido por DSports y América TV. El encuentro también estará disponible online mediante DGO, América TVGO y Paramount+.

¿A qué hora juega Países Portugal vs España?

El Portugal vs España se podrá seguir desde las 14:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia. Estos son los horarios en el resto de países:

  • Chile, Bolivia y Venezuela: 15:00 horas
  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16:00 horas
  • México: 13:00 horas
  • Estados Unidos: 15:00 horas (Miami y Nueva York) y 12:00 horas (Los Ángeles)
  • Portugal: 20.00 horas
  • España: 21:00 horas

Minuto a minuto del Portugal vs España
© Imagen IAMinuto a minuto del Portugal vs España

España y Portugal se enfrentan EN VIVO por los octavos de final del Mundial 2026. ‘La Roja’, con Lamine Yamal como figura, buscará el pase a cuartos ante una selección portuguesa liderada por Cristiano Ronaldo.

España llega tras superar con autoridad a Austria por 3-0 en 16avos y buscará otro triunfo para mantenerse en carrera por su segunda estrella mundialista. El equipo de Luis de la Fuente sostiene su fortaleza en el juego colectivo, pero también tiene en Yamal a una de sus principales armas por su desequilibrio, velocidad y capacidad para romper defensas.

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Portugal, en cambio, sufrió más de la cuenta para dejar fuera a Croacia por 2-1 y todavía no termina de convencer en el torneo. El cuadro dirigido por Roberto Martínez afrontará una prueba exigente con Cristiano Ronaldo como gran referente, quien ya suma tres goles y podría estar ante su último partido en una Copa del Mundo si los ‘lusos’ no logran avanzar.

Nicole Cueva
Nicole Cueva
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