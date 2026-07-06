Portugal 0-0 España EN VIVO Y GRATIS por el Mundial 2026: minuto a minuto

El Portugal vs España se podrá seguir desde las 14:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia . Estos son los horarios en el resto de países:

El Portugal vs España será transmitido por DSports y América TV. El encuentro también estará disponible online mediante DGO, América TVGO y Paramount+.

🗣️ "En el fútbol, yo he dado todo lo que tenía".

Antes del Portugal vs. España, Cristiano Ronaldo se refirió a la posibilidad de su retiro del fútbol.

Ya se juega el duelo entre portugueses y españoles por los octavos de final del Mundial 2026.

Mikel Oyarzábal estuvo cerca de poner el primero con un remate de larga distancia, pero Diogo Costa respondió bien y evitó el gol.

Joao Cancelo probó con un disparo desde fuera del área, pero el balón se fue por encima del arco.

España y Portugal protagonizan uno de los grandes duelos del Mundial 2026, con Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal como principales figuras. Sigue aquí todas las incidencias y el minuto a minuto del partidazo.

Lamine Yamal generó peligro con un remate dentro del área que tapó Diogo Costa. En el rebote, Álex Baena volvió a exigir al arquero portugués, quien respondió otra vez y envió el balón al córner.

Dani Olmo tuvo una chance clara, pero su cabezazo se fue muy lejos del poste izquierdo.

España vs. Portugal EN VIVO juegan por los octavos del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto, alineaciones e incidencias del partidazo.

España y Portugal se enfrentan EN VIVO por los octavos de final del Mundial 2026. ‘La Roja’, con Lamine Yamal como figura, buscará el pase a cuartos ante una selección portuguesa liderada por Cristiano Ronaldo.

España llega tras superar con autoridad a Austria por 3-0 en 16avos y buscará otro triunfo para mantenerse en carrera por su segunda estrella mundialista. El equipo de Luis de la Fuente sostiene su fortaleza en el juego colectivo, pero también tiene en Yamal a una de sus principales armas por su desequilibrio, velocidad y capacidad para romper defensas.

Portugal, en cambio, sufrió más de la cuenta para dejar fuera a Croacia por 2-1 y todavía no termina de convencer en el torneo. El cuadro dirigido por Roberto Martínez afrontará una prueba exigente con Cristiano Ronaldo como gran referente, quien ya suma tres goles y podría estar ante su último partido en una Copa del Mundo si los ‘lusos’ no logran avanzar.