Portugal vs RD Congo: ¿Dónde juegan y en qué estadio del Mundial 2026?

Portugal y la República Democrática del Congo hacen su presentación en el Mundial. Juegan en uno de los estadios de mayor capacidad y con techo retráctil.

Portugal y República Democrática del Congo se enfrentan en su estreno en el Mundial 2026. Se trata del primer partido del Grupo K de la Copa del Mundo, que tiene la presencia de Cristiano Ronaldo. El escenario elegido por la FIFA para este encuentro es el NRG Stadium de Houston, Texas, en Estados Unidos. Esta cancha es una de las más lujosas de aquel país y es conocida por ser la primera de estas características con techo retráctil.

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El NRG Stadium es la casa de los Houston Texans, equipo de la ciudad de Houston que juega en la NFL (National Football League, fútbol americano). Se inauguró a comienzos de siglo y tiene una capacidad para poco más de 70 mil espectadores.

El NRG Stadium, desde afuera (Getty Images).

Además de ser un recinto propio para los partidos de fútbol americano de los Texans, ha sido sede de varios certámenes de rodeo. Houston, como ciudad texana, se caracteriza por esta clase de eventos.

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El Mundial 2026 tiene su segundo partido en el NRG Stadium. Anteriormente, fue la sede del encuentro que Alemania ganó categóricamente a Curazao por 7-1. Ahora, recibirá a la Portugal de CR7 y a la humilde República Democrática del Congo.

Datos generales del NRG Stadium de Houston

Ubicación: Houston, Texas

Houston, Texas Inauguración: 2002

2002 Costo Original: $352 millones de dólares

$352 millones de dólares Equipos Locales: Houston Texans (NFL), Houston Livestock Show and Rodeo

Houston Texans (NFL), Houston Livestock Show and Rodeo Capacidad Base: ~71,500 espectadores

El interés por el Mundial de 2026 sigue creciendo, y contar con un código promocional válido es una excelente forma de empezar a explorar los mercados disponibles.

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Infraestructura y diseño del NRG Stadium

El estadio fue pionero en la NFL, marcando un antes y un después en la construcción de recintos deportivos gracias a su diseño adaptable al impredecible clima de Texas.

El Techo Retráctil: Fue el primer estadio en la historia de la NFL en contar con un techo retráctil. Está compuesto por paneles de tela de fibra de vidrio recubiertos de teflón que permiten el paso de luz natural. El mecanismo puede abrir o cerrar la estructura en aproximadamente 7 a 10 minutos.

Fue el en contar con un techo retráctil. Está compuesto por paneles de tela de fibra de vidrio recubiertos de teflón que permiten el paso de luz natural. El mecanismo puede abrir o cerrar la estructura en aproximadamente 7 a 10 minutos. Pantallas Gigantes: En 2013, se instalaron dos inmensas pantallas de video HD en cada zona de anotación (midiendo más de 1,300 metros cuadrados cada una), que en su momento fueron las más grandes en cualquier instalación deportiva del mundo.

En 2013, se instalaron dos inmensas pantallas de video HD en cada zona de anotación (midiendo más de 1,300 metros cuadrados cada una), que en su momento fueron las más grandes en cualquier instalación deportiva del mundo. Superficie de Juego: Aunque originalmente usaba pasto natural cultivado en bandejas modulares (un sistema complejo de armar y desarmar), desde 2015 el estadio transicionó a una superficie de césped artificial (Hellas Matrix Turf) por cuestiones de seguridad y mantenimiento.

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Experiencia y lujo de NRG Stadium

El estadio está diseñado no solo para las masas, sino para ofrecer experiencias de muy alto nivel para clientes corporativos y VIPs.

Suites de Lujo: Cuenta con 196 suites distribuidas en varios niveles. Estas ofrecen entradas privadas, baños exclusivos, servicio de catering de primera clase y vistas panorámicas.

Cuenta con distribuidas en varios niveles. Estas ofrecen entradas privadas, baños exclusivos, servicio de catering de primera clase y vistas panorámicas. Club Levels: Hay más de 8,200 “Club Seats” (asientos premium). Los miembros tienen acceso a salones climatizados inmensos, bares completos, opciones gastronómicas gourmet que superan la clásica comida de estadio, y asientos más anchos y acolchados.

Hay más de 8,200 “Club Seats” (asientos premium). Los miembros tienen acceso a salones climatizados inmensos, bares completos, opciones gastronómicas gourmet que superan la clásica comida de estadio, y asientos más anchos y acolchados. Party Suites: Para eventos de empresas o grupos grandes, el estadio puede configurar espacios que albergan desde 40 hasta más de 100 personas, con atención personalizada.

Curiosidades del NRG Stadium

Cambio de Identidad: Durante sus primeros 12 años fue conocido como Reliant Stadium . En 2014, tomó su nombre actual luego de que la empresa matriz NRG Energy decidiera unificar sus marcas.

Durante sus primeros 12 años fue conocido como . En 2014, tomó su nombre actual luego de que la empresa matriz NRG Energy decidiera unificar sus marcas. Sede de dos Super Bowls: albergó el Super Bowl XXXVIII (2004) que ganaron los Patriots le ganaron a los Panthers (recordado por el incidente de Janet Jackson) y el Super Bowl LI (2017) donde los Patriots dieron vuelta una desventaja de 28-3 para ganarle a los Atlanta Falcons.

albergó el Super Bowl XXXVIII (2004) que ganaron los Patriots le ganaron a los Panthers (recordado por el incidente de Janet Jackson) y el Super Bowl LI (2017) donde los Patriots dieron vuelta una desventaja de 28-3 para ganarle a los Atlanta Falcons. La Ciudad del Rodeo: Alberga anualmente el Houston Livestock Show and Rodeo, el evento de ganadería y rodeo más grande del mundo. Durante este evento de casi tres semanas, el estadio se transforma por completo, requiriendo traer miles de toneladas de tierra para cubrir el piso.

Alberga anualmente el Houston Livestock Show and Rodeo, el evento de ganadería y rodeo más grande del mundo. Durante este evento de casi tres semanas, el estadio se transforma por completo, requiriendo traer miles de toneladas de tierra para cubrir el piso. A prueba de huracanes: En 2008, el huracán Ike arrancó parte del techo del estadio, lo que obligó a los Texans a posponer partidos. La estructura principal resistió bien, pero las reparaciones costaron millones y llevaron meses.

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DATOS CLAVE