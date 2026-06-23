Llegó Cristiano Ronaldo al Mundial 2026: doblete de CR7 para la victoria 5-0 de Portugal ante Uzbekistán

CR7 ya marcó doblete y Portugal golea a Uzbekistán en Houston. Los lusos pasan a ser líderes del Grupo K. Sigue las acciones del segundo tiempo.

Portugal goleó a Uzbekistán por 5-0 con dos goles de Cristiano Ronaldo, otro de Nuno Mendes, uno en propia puerta de Abdulkodir Khusanov y el último de Rafael Leao HOY martes 23 de junio por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026. El NRG Stadium de Houston, Texas, en los Estados Unidos, es el escenario para este duelo. El partido cuenta con la transmisión EN VIVO de DSports, DGO y Paramount+ para todo Perú.

Cristiano Ronaldo, ahora, suma 975 goles en su carrera y quiere seguir sumando para llegar al gran objetivo de los 1,000 tantos. ‘El Bicho’ rompió el cero en el inicio de partido. Al minuto 6 del partido, anotó el 1-0 para llevar tranquilidad a la Selección de Portugal.

Pocos minutos después, al minuto 17, un tiro libre en la puerta del área parecía que tenía como ejecutante a CR7. Sin embargo, Nuno Mendes sorprendió a todos con un zurdazo fuerte al palo del arquero Abduvohid Nematov para otro festejo luso en Houston. Portugal domina y gana 2-0.

Luego del Cooling Break, Uzbekistán sorprendió con un golazo de Azizjon Ganiev para el descuento. Sin embargo, desde el VAR, vieron una infracción previa sobre Joao Cancelo, que provocó que este tanto se anule. Y eso condenó al conjunto asiático.

Es que Portugal siguió con la misma confianza y eso provocó que aumente la ventaja. Nuevamente, Cristiano Ronaldo apareció en el marcador para completar su doblete personal con una definición cruzada dentro del área para el 3-0. Partido liquidado en sólo 39 minutos de juego.

En la segunda parte, el partido siguió con la misma rúbrica que el primer tiempo, aunque con Uzbekistán animándose un poco más. De todas maneras, el complemento permitió que los lusos puedan aumentar la ventaja. Al minuto 15, desde un córner, una serie de rebotes derivaron en el gol en contra de Abdulkodir Khusanov para el 4-0.

Así fue el gol de Cristiano Ronaldo para el 1-0

APARECIÓ CRISTIANO RONALDO



El astro luso no perdonó y puso el 1 a 0 para Portugal ante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/OsPBKZKv0v — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

Así fue el gol de Nuno Mendes para el 2-0 de Portugal

NUNO MENDES SORPRENDIÓ A TODOS



El lateral izquierdo de PSG aprovechó el tiro libre y marcó el 2 a 0 para Portugal ante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/YvfbgoZMTM — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

Así fue el gol del 3-0 de Cristiano Ronaldo

DOBLETE DE CRISTIANO RONALDO



A los 38 minutos del primer tiempo, CR7 definió de derecha y marcó el 3 a 0 para Portugal ante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/WLnTXU8x59 — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

Así fue el gol del 4-0 de Portugal