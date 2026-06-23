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Mundial 2026

Llegó Cristiano Ronaldo al Mundial 2026: doblete de CR7 para la victoria 5-0 de Portugal ante Uzbekistán

CR7 ya marcó doblete y Portugal golea a Uzbekistán en Houston. Los lusos pasan a ser líderes del Grupo K. Sigue las acciones del segundo tiempo.

El festejo de Cristiano Ronaldo por sus dos goles con Portugal.
© Getty ImagesEl festejo de Cristiano Ronaldo por sus dos goles con Portugal.

Portugal goleó a Uzbekistán por 5-0 con dos goles de Cristiano Ronaldo, otro de Nuno Mendes, uno en propia puerta de Abdulkodir Khusanov y el último de Rafael Leao HOY martes 23 de junio por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026. El NRG Stadium de Houston, Texas, en los Estados Unidos, es el escenario para este duelo. El partido cuenta con la transmisión EN VIVO de DSports, DGO y Paramount+ para todo Perú.

Cristiano Ronaldo, ahora, suma 975 goles en su carrera y quiere seguir sumando para llegar al gran objetivo de los 1,000 tantos. ‘El Bicho’ rompió el cero en el inicio de partido. Al minuto 6 del partido, anotó el 1-0 para llevar tranquilidad a la Selección de Portugal.

Pocos minutos después, al minuto 17, un tiro libre en la puerta del área parecía que tenía como ejecutante a CR7. Sin embargo, Nuno Mendes sorprendió a todos con un zurdazo fuerte al palo del arquero Abduvohid Nematov para otro festejo luso en Houston. Portugal domina y gana 2-0.

Luego del Cooling Break, Uzbekistán sorprendió con un golazo de Azizjon Ganiev para el descuento. Sin embargo, desde el VAR, vieron una infracción previa sobre Joao Cancelo, que provocó que este tanto se anule. Y eso condenó al conjunto asiático.

Es que Portugal siguió con la misma confianza y eso provocó que aumente la ventaja. Nuevamente, Cristiano Ronaldo apareció en el marcador para completar su doblete personal con una definición cruzada dentro del área para el 3-0. Partido liquidado en sólo 39 minutos de juego.

En la segunda parte, el partido siguió con la misma rúbrica que el primer tiempo, aunque con Uzbekistán animándose un poco más. De todas maneras, el complemento permitió que los lusos puedan aumentar la ventaja. Al minuto 15, desde un córner, una serie de rebotes derivaron en el gol en contra de Abdulkodir Khusanov para el 4-0.

Así fue el gol de Cristiano Ronaldo para el 1-0

Así fue el gol de Nuno Mendes para el 2-0 de Portugal

Así fue el gol del 3-0 de Cristiano Ronaldo

Así fue el gol del 4-0 de Portugal

Final del partido

Se acaba el partido. Portugal toma el 1er lugar tras golear a Uzbekistán.

¡Gol de Portugal!

¡GOOOOOOOOOOOL! Rafael Leao anota la quinta de Portugal. Paliza de los lusos en esta segunda fecha

¡Cerca Uzbekistán!

Shomurodov remató y casi descuenta, Colombia está pendiente de los goles de este partido.

¡Gol de Portugal!

¡GOOOOOOOOOOOOL! Autogol de Nematov, tiro libre de Portugal y confusión en el área uzbeka. Minuto 60

Le sacaron el triplete a CR7

Sobre el cierre del primer tiempo, casi llega el hat trick de Cristiano Ronaldo.

¡Arranca el 2do tiempo!

Comienza la segunda mitad Portugal 3-0 Uzbekistán

Final del primer tiempo

Portugal 3-0 Uzbekistán Mundial 2026

Portugal 3-0 Uzbekistán Mundial 2026

Fin de la primera mitad 3-0 gana Portugal.

Minuto 45' se juegan 6 más.

Vamos a ir hasta los 51' Portugal sigue 3-0 con doblete de CR7

¡Gol de Portugal!

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL PORTUGAL! Doblete de Cristiano Ronaldo 3-0 Minuto 40

Cristiano Ronaldo hizo historia

Gol de Cristiano Ronaldo vs. Uzbekistán.

Gol de Cristiano Ronaldo vs. Uzbekistán.

Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador en anotar en 6 Mundiales. ¿Podrá marcar su primer gol en fases KO?

Pausa de hidratación

Primer descanso programado por cooling break 2-0 gana Portugal.

¡Gol de Portugal!

¡GOOOOOOOOOOL DE PORTUGAL! Nuno Mendes pone el 2-0 de tiro libre 2-0 vs. Uzbekistán

¡AIVSÓ CRISTIANO!

Minuto 3' Centro de Nuno Mendes y Cristiano no le pegó de lleno.

Arranca el partido

¡Comienza el Portugal vs. Uzbekistán!

Todo ok con Joao Neves y CR7

Las declaraciones de Joao Neves post empate de Portugal sobre Cristiano Ronaldo generaron polémica, hoy ingresan juntos al estadio

Cristiano Ronaldo - Joao Neves

Cristiano Ronaldo - Joao Neves

Así saltará Uzbekistán

Este es el once confirmado de Uzbekistán

¡Con CR7 titular!

Este es  el once titular de Portugal

¿Cómo llegan ambas selecciones?

Portugal empató en su debut contra Congo y Uzbekistán perdió 3-1 contra Colombia.

Posible alineación Uzbekistán

Uzbekistán saldría con: Utkir Yusupov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Bekhruz Karimov; Farrukh Sayfiev, Abdulla Abdullaev, Otabek Shukurov, Akmal Mozgovoy; Abbosbek Fayzullaev, Oston Urunov; Eldor Shomurodov

¡GOOOOOOOOOOOL MENDES!

Nuno Mendes cobra el tiro libre y pone el 2-0.

¡Gol de Portugal!

¡GOOOOOOOOOL CRISTIANO RONALDO! 1-0 Portugal, minuto 6'

¡Gol de Portugal!

¡GOOOOOOOOOL CRISTIANO RONALDO! 1-0 Portugal, minuto 6'

¡Gol de Portugal!

¡GOOOOOOOOOOOL CRISTIANO! 1-0 Minuto 6'

Posible alineación de Portugal

Portero: Diogo Costa
Defensas: João Cancelo, António Silva, Rúben Dias, Nuno Mendes
Medios: João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes
Delantero: Bernardo Silva, Pedro Neto y Cristiano Ronaldo

¡Arranca la previa!

Arranca la previa, la Portugal de Cristiano Ronaldo con toda la presión vs. Uzbekistán.

Hugo Avalos
Hugo Avalos
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