Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde ante Argelia en el Mundial 2026

La selección campeona del mundo debuta en el Mundial 2026. Enfrenta a Argelia en Kansas City por el Grupo J.

La Selección Argentina enfrenta a Argelia en su debut en el Mundial 2026. En el estreno del Grupo J, la vigente campeona del mundo inicia la defensa de su título en el Arrowhead Stadium en Kansas City. Este partido es muy importante para la ‘Albiceleste’ porque puede definir su futuro en la Copa del Mundo.

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Argentina, dirigida por Lionel Scaloni y comandada por Lionel Messi, afronta su debut en la Copa del Mundo ante un duro seleccionado de Argelia, que viene en buen momento. Así como el combinado sudamericano supo dominar en sus últimos amistosos ante Honduras e Islandia, lo mismo pasó con los ‘Zorros del Desierto’ ante Países Bajos y Guatemala.

La Selección de Argelia, ante Argentina (Getty Images).

¿Qué pasa si Argentina le gana a Argelia?

Si Argentina le gana a Argelia iniciará el Mundial 2026 de buena manera. Se pondrá rápidamente en lo más alto del Grupo J con 3 puntos, mientras que dejará a su rival abajo sin unidades. Sería el comienzo ideal para la defensa del título.

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¿Qué pasa si Argentina empata contra Argelia?

Si Argentina empata contra Argelia, ambos tendrán un punto al arranque y provocarán que Austria o Jordania puedan terminar la primera fecha como líderes en caso de que alguno gane.

El interés por el Mundial de 2026 sigue creciendo, y contar con un código promocional válido es una excelente forma de empezar a explorar los mercados disponibles.

¿Qué pasa si Argentina pierde ante Argelia?

Si Argentina pierde ante Argelia, será un mal arranque para el seleccionado de Scaloni y Messi. Quedará sin unidades y pondrá al combinado africano, rápidamente, en el primer lugar con tres puntos. Será un inicio similar al que tuvo en Qatar 2022 cuando perdió con Arabia Saudita (1-2) y, luego, terminó siendo campeón.

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Tabla de posiciones EN VIVO del Grupo J del Mundial 2026 con Argentina y Argelia

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