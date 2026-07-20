Arabia Saudita presume a Cristiano Ronaldo tras derrota de Messi en la final del Mundial

Una publicación de la Saudi Pro League tras la final del Mundial 2026 generó una inesperada polémica en redes sociales.

La final del Mundial 2026 no solo dejó repercusiones dentro del campo de juego. Minutos después de la derrota de Argentina frente a España, una publicación realizada por la cuenta oficial en inglés de la Saudi Pro League generó una ola de comentarios en redes sociales por el mensaje que compartió en referencia a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

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Aunque la publicación fue eliminada poco después, las capturas comenzaron a circular rápidamente entre los usuarios, quienes interpretaron el contenido como una provocación tras el desenlace de la Copa del Mundo. El episodio volvió a alimentar el eterno debate entre los seguidores de ambas leyendas del fútbol.

La publicación de la Saudi Pro League tras la caída de Argentina

La cuenta oficial en inglés de la Liga Profesional Saudí utilizó su perfil de Twitter para compartir una imagen de Cristiano Ronaldo apenas terminó la final del Mundial 2026.

El post estuvo acompañado por un emoji de una cabra. Y es que en el mundo del fútbol se les dice de esa manera a los mejores futbolistas del mundo.

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La publicación apareció pocos minutos después de que la Selección Argentina cayera ante España en el encuentro decisivo, por lo que muchos usuarios la interpretaron como un guiño a ‘CR7’ tras el revés sufrido por el equipo liderado por Messi.

El mensaje fue eliminado, pero no pasó desapercibido

Si bien la publicación permaneció poco tiempo en la plataforma y posteriormente fue borrada, varios internautas alcanzaron a capturarla antes de que desapareciera.

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Las imágenes comenzaron a difundirse rápidamente en redes sociales y generaron todo tipo de reacciones entre aficionados de ambos futbolistas.

Hasta el momento, la Saudi Pro League no ha emitido una explicación oficial sobre los motivos por los que retiró el mensaje. Sin embargo, el episodio volvió a colocar en el centro de la conversación la histórica rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, incluso después de la final del Mundial 2026.

DATOS CLAVES

La cuenta de la Saudi Pro League publicó un mensaje tras la derrota de Argentina.

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La publicación eliminada en X incluía una imagen del futbolista Cristiano Ronaldo.