Qué pasa si Inglaterra gana, empata o pierde ante Francia por el tercer puesto del Mundial 2026

La Selección de Inglaterra se enfrenta a Francia en el último partido por el tercer puesto del Mundial 2026.

El Mundial 2026 está llegando a su final y tan solo restan dos partidos por disputarse. En este caso el cuadro de Francia se mide ante Inglaterra en un duelo que nadie quiere disputar. El choque por el tercer y cuarto lugar, un choque que no genera las mismas expectativas que pelear por un título.

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Por el lado del conjunto ‘galo’ terminó cayendo en las semifinales frente a España que lo terminó pasando por encima. Mientras tanto, el cuadro de los ‘tres leones’ no pudo mantener la ventaja, cayendo ante Argentina que será el otro cuadro que dispute la gran final.

¿Qué pasa si Inglaterra le gana a Francia?

En caso que el cuadro de Thomas Tuchel terminen ganando en los 90 minutos, entonces se llevarán la medalla de bronce a casa. No importa cual sea el resultado, esto pondrá al conjunto inglés entre los 3 mejores equipos de un total de 48 en este Mundial 2026.

Djed Spence saludando a los hinchas (Foto: Getty).

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¿Qué pasa si Inglaterra empata con Francia?

En el hipotético caso que ambos equipos terminen empatando en los 90 minutos obligará a jugar tiempo extra. Si todo se mantiene igualado en el tiempo extra, entonces ahí se definirá todo por penales.

Thomas Tuchel conversando con sus jugadores (Foto: Getty).

¿Qué pasa si Inglaterra pierde con Francia?

Si los de Didier Deschamps terminan ganando el partido, entonces conseguirán quedarse con la medalla de bronce. Ahora esto podría pasar en los 90 minutos, tiempo extra o incluso penales. Ya dependerá de que tan comprometidos estén dentro de la cancha en este juego.

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Harry Kane lamentándose (Foto: Getty).

Inglaterra vs. Francia por el tercer lugar del Mundial 2026

Este sábado 18 de julio se disputará el partido del tercer lugar en Estados Unidos entre Inglaterra vs. Francia. El duelo dará inicio desde las 16:00 horas de Perú, se jugará en el Estadio de Miami. Siendo el antepenúltimo de esta competición.

Datos Claves

Francia e Inglaterra jugarán por el tercer lugar del Mundial 2026 en Estados Unidos .

jugarán por el tercer lugar del Mundial 2026 en . El partido se disputará el sábado 18 de julio en el Estadio de Miami .

en el . Los técnicos Thomas Tuchel y Didier Deschamps buscan ganar la medalla de bronce.