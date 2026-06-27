Qué pasa si Portugal de Cristiano Ronaldo gana, empata o pierde ante Colombia en el Mundial 2026

Descubre qué necesita Portugal de Cristiano Ronaldo si gana, empata o pierde frente a Colombia en el Mundial 2026.

La última jornada del Grupo K del Mundial 2026 definirá el orden de clasificación rumbo a los dieciseisavos de final. Portugal y Colombia llegan con el boleto asegurado a la siguiente ronda, pero aún queda por resolver quién avanzará como líder de la zona, un detalle que podría marcar el camino de ambos en las fases eliminatorias.

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El conjunto de Cristiano Ronaldo buscará quedarse con el primer lugar, aunque el resultado frente a los ‘cafeteros’ también podría modificar su posición dependiendo de lo que ocurra en el duelo entre República Democrática del Congo y Uzbekistán. Estos son los escenarios.

¿Qué pasa si Portugal le gana a Colombia?

Si Portugal derrota a Colombia, alcanzará los 7 puntos y finalizará como líder del Grupo K. De esta manera, evitará a otros primeros de grupo en la siguiente ronda y enfrentará a un segundo clasificado de otra zona, un cruce que, en el papel, luce más accesible y que incluso podría ser frente a Paraguay.

Por su parte, Colombia perderá el primer lugar y avanzará a los dieciseisavos de final como escolta del grupo con 6 unidades, quedando a la espera de conocer a su próximo rival.

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¿Qué pasa si Portugal empata con Colombia?

Un empate dejaría a Portugal con 5 puntos, suficientes para clasificar como segundo del Grupo K. En ese escenario, Colombia conservará el liderato de la zona de manera invicta y cerrará la fase de grupos con 7 unidades.

Al finalizar en la primera posición, la selección colombiana se medirá en la siguiente instancia con el equipo que termine como segundo del Grupo L, mientras que Portugal deberá enfrentar a uno de los líderes de otra llave.

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¿Qué pasa si Portugal pierde ante Colombia?

Si el equipo de Cristiano Ronaldo cae frente a Colombia, se quedará con 4 puntos. Aunque seguiría con opciones de avanzar, su ubicación final dependerá también del resultado entre República Democrática del Congo y Uzbekistán.

En caso de que la selección congoleña consiga una victoria por una amplia diferencia de goles, podría superar a Portugal en la tabla y relegarlo al tercer puesto del Grupo K.

Mientras tanto, Colombia cerraría una fase de grupos perfecta con 9 puntos, consolidándose como líder absoluto y llegando con un importante impulso a los dieciseisavos de final.

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DATOS CLAVES

El delantero Cristiano Ronaldo buscará el liderato del Grupo K con Portugal enfrentando a Colombia.

Si Portugal derrota a Colombia, alcanzará 7 puntos y finalizará líder de su sector.

En caso de perder, el equipo de Cristiano Ronaldo se quedará con 4 puntos.