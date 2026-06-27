Alineaciones confirmadas Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026: jugadores clave y cambios tácticos

Los once de Colombia y Portugal para definir el liderato del grupo K del Mundial 2026. Conoce quiénes arrancan en este partidazo.

El Mundial 2026 nos regala uno de los duelos más electrizantes de la fase de grupos. Las selecciones de Colombia y Portugal se miden en un choque de titanes donde la estrategia, el talento individual y el orgullo continental están en juego. Ambos entrenadores han puesto toda la carne en el asador y ya conocemos a los 22 protagonistas que saltarán al terreno de juego.

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Selección de Portugal (Foto: Getty).

Alineaciones confirmadas para el partido

Los esquemas iniciales están listos y ambos combinados nacionales presentan formaciones sumamente competitivas para asegurar los tres puntos:

Selección de Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Deiver Machado; Jhon Arias, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba.

Camilo Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Deiver Machado; Jhon Arias, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba. Selección de Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Rúben Neves, Bruno Fernandes, Vitinha; João Félix, Pedro Neto y Cristiano Ronaldo.

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Sistemas tácticos de cada uno de los equipos

Colombia: Intensidad y equilibrio en el medio El estratega de la Selección Colombia apuesta por un sólido 4-3-1-2 o variante de 4-3-3. El mediocampo es una mezcla perfecta de recuperación y juego dinámico: Lerma se planta como el eje de marca, mientras que Jhon Arias y el joven Gustavo Puerta aportan ida y vuelta constante. La propuesta busca liberar de responsabilidades defensivas a James Rodríguez, permitiéndole flotar por todo el frente de ataque para conectar con la velocidad de Luis Díaz y la potencia física de Jhon Córdoba en el área.

Selección de Colombia (Foto: Getty).

Portugal: Amplitud, posesión y pegada El combinado luso salta a la cancha con un marcado 4-3-3, un sistema diseñado para adueñarse de la posesión del balón. Con Rúben Neves como el ancla en la contención, Bruno Fernandes y Vitinha tienen la tarea de generar fútbol limpio y romper líneas en el último tercio. Por las bandas, João Cancelo y Nuno Mendes serán dagas constantes en proyección ofensiva, dándole amplitud al campo para que João Félix y Pedro Neto abastezcan o se asocien con su máxima referencia de área.

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Las figuras de cada equipo

Luis Díaz (Colombia) El extremo del Liverpool llega en un momento de madurez futbolística extraordinario. Su capacidad para desequilibrar en el mano a mano, su cambio de ritmo demoledor y el sacrificio defensivo lo convierten en el arma más peligrosa del conjunto cafetero. Junto a la visión de juego eterna del capitán James Rodríguez, “Lucho” tiene la llave para resquebrajar la zaga defensiva europea.

Cristiano Ronaldo (Portugal) Hablar de Portugal en una Copa del Mundo es hablar indiscutiblemente de Cristiano Ronaldo. El legendario atacante sigue siendo el faro y goleador letal de su país. Su sola presencia en el área condiciona a los defensores rivales. En un sistema rodeado de asistidores de élite mundial como Bruno Fernandes y Vitinha, “CR7” buscará agigantar aún más su leyenda en la máxima cita del fútbol.

Datos Claves

Luis Díaz y Cristiano Ronaldo encabezan las alineaciones titulares confirmadas del encuentro.

encabezan las alineaciones titulares confirmadas del encuentro. 4-3-1-2 o 4-3-3 es el sistema táctico inicial de la Selección de Colombia.

es el sistema táctico inicial de la Selección de Colombia. 4-3-3 es la formación definida por Portugal para dominar la posesión del balón.