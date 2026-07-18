Quién es el árbitro de Francia vs Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026

Para el partido entre Francia e Inglaterra, hay un árbitro de Conmebol. Así lo definió FIFA. Dirigirá su cuarto partido en esta Copa del Mundo.

El partido por el tercer puesto del Mundial 2026, entre las selecciones de Francia e Inglaterra, tiene el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. Así, el Hard Rock Stadium (Estadio Miami) tiene todo listo para definir qué equipo se sube al podio de la Copa del Mundo.

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Valenzuela es uno de los árbitros más experimentados de Conmebol. Tiene 42 años, pero hace 15 que es profesional y hace 13 que es internacional. Está en su segunda Copa del Mundo, todo un hito para el arbitraje venezolano. Esta es cuarta designación a un partido este Mundial 2026.

Cuerpo arbitral completo para Francia vs. Inglaterra

Árbitro Principal: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Jesús Valenzuela (Venezuela) Asistente 1: Jorge Urrego (Venezuela)

Jorge Urrego (Venezuela) Asistente 2: Tulio Moreno (Venezuela)

Tulio Moreno (Venezuela) Cuarto Árbitro: Jalal Jayed (Marruecos)

Jalal Jayed (Marruecos) Asistente de Reserva: Zakaria Brinsi (Marruecos)

Zakaria Brinsi (Marruecos) Árbitro VAR: Leodan González (Uruguay)

Leodan González (Uruguay) Asistente VAR (AVAR): Armando Villarreal (Estados Unidos)

Armando Villarreal (Estados Unidos) Soporte VAR: Carlos Del Cerro Grande (España)

A continuación, puedes conocer más datos sobre la carrera, las actuaciones, las curiosidades y la vida personal del árbitro principal de este partido por el tercer puesto:

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Datos personales y biografía

Nombre completo: Jesús Noel Valenzuela Sáez.

Jesús Noel Valenzuela Sáez. Nacimiento y edad: nació el 24 de noviembre de 1983 en la ciudad de Acarigua, Venezuela. Actualmente tiene 42 años.

nació el 24 de noviembre de 1983 en la ciudad de Acarigua, Venezuela. Actualmente tiene 42 años. Formación profesional: se graduó como Licenciado en Administración y cursó estudios de Educación Física. Esta formación la fue complementando con su trabajo como juez en categorías juveniles.

se graduó como Licenciado en Administración y cursó estudios de Educación Física. Esta formación la fue complementando con su trabajo como juez en categorías juveniles. Inicios: debutó en el arbitraje profesional durante el Torneo Apertura 2011-2012 de la Primera División Venezolana. Consiguió su escarapela como árbitro internacional de la FIFA en 2013.

Partidos dirigidos en Copas del Mundo

Jesús Valenzuela se ha consolidado como un juez muy regular y confiable para la FIFA. Le valió estar presente en dos ediciones de la Copa del Mundo.

Mundial 2026

En la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, alcanzó el punto máximo de su carrera al ser designado para un duelo por medallas, dirigiendo un total de cuatro partidos:

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Fase de Grupos: Australia 2-0 Turquía (14 de junio).

Australia Turquía (14 de junio). Fase de Grupos: Bosnia 3-1 Qatar (24 de junio).

Bosnia Qatar (24 de junio). Dieciseisavos de Final: Costa de Marfil 1-2 Noruega (30 de junio).

Costa de Marfil Noruega (30 de junio). Partido por el Tercer Puesto: Francia vs. Inglaterra (18 de julio, en el Hard Rock Stadium de Miami).

El duelo por el tercer lugar también es una oportunidad para quienes aún no usaron su código promocional y quieren sumarse a último momento.

Mundial Qatar 2022

En su primera cita mundialista se le otorgaron partidos de un alto nivel de exigencia y exposición:

Fase de Grupos: Inglaterra 0-0 Estados Unidos.

Inglaterra Estados Unidos. Octavos de Final: Francia 3-1 Polonia.

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Datos deportivos y trayectoria

Además de los mundiales absolutos, Valenzuela cuenta con casi 15 años de experiencia internacional y un largo historial en torneos de altísima tensión:

Torneos de clubes internacionales: fue el árbitro principal en la Final de la Copa Sudamericana 2020, la Final de la Recopa Sudamericana 2022 y la prestigiosa Final de la Copa Intercontinental de la FIFA 2024 disputada entre el Real Madrid y Pachuca.

fue el árbitro principal en la Final de la Copa Sudamericana 2020, la Final de la Recopa Sudamericana 2022 y la prestigiosa Final de la Copa Intercontinental de la FIFA 2024 disputada entre el Real Madrid y Pachuca. Fútbol de Selecciones: ha dirigido en múltiples encuentros de las Eliminatorias Sudamericanas, en la Copa América (destacando la semifinal de 2021 entre Argentina y Brasil) y en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde dirigió tres partidos, incluido uno de cuartos de final.

ha dirigido en múltiples encuentros de las Eliminatorias Sudamericanas, en la Copa América (destacando la semifinal de 2021 entre Argentina y Brasil) y en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde dirigió tres partidos, incluido uno de cuartos de final. Fútbol Nacional: su jerarquía en el torneo local venezolano lo ha llevado a impartir justicia en nueve finales del campeonato de Primera División.

Curiosidades e hitos históricos

Segundo en la historia, primero en repetir: en Qatar 2022 se convirtió en el segundo árbitro venezolano en dirigir en una Copa del Mundo, rompiendo una racha de casi 50 años desde que Vicente Llobregat lo hiciera en Alemania 1974. Posteriormente, al pitar en Norteamérica 2026, se convirtió en el primer árbitro venezolano en la historia en dirigir en dos Mundiales distintos .

en Qatar 2022 se convirtió en el segundo árbitro venezolano en dirigir en una Copa del Mundo, rompiendo una racha de casi 50 años desde que Vicente Llobregat lo hiciera en Alemania 1974. Posteriormente, al pitar en Norteamérica 2026, se convirtió en el . Hito en el Tercer Puesto: la designación para el Francia vs. Inglaterra de 2026 marcó un hecho sin precedentes: por primera vez un juez venezolano imparte justicia en una instancia definitoria por el podio de un Mundial.

la designación para el Francia vs. Inglaterra de 2026 marcó un hecho sin precedentes: por primera vez un juez venezolano imparte justicia en una instancia definitoria por el podio de un Mundial. Terna 100% venezolana: la FIFA confía enormemente en su equipo de trabajo. En los partidos mundialistas lo suelen acompañar sus compatriotas y asistentes de línea, Jorge Urrego y Tulio Moreno.

la FIFA confía enormemente en su equipo de trabajo. En los partidos mundialistas lo suelen acompañar sus compatriotas y asistentes de línea, Jorge Urrego y Tulio Moreno. El Superclásico de las Américas: Valenzuela ostenta el récord de ser el primer árbitro venezolano en la historia en dirigir un Superclásico oficial entre las selecciones de Brasil y Argentina.

Valenzuela ostenta el récord de ser el primer árbitro venezolano en la historia en dirigir un Superclásico oficial entre las selecciones de Brasil y Argentina. El Mejor de Sudamérica: su excelente rendimiento fue reconocido internacionalmente a finales de 2021, cuando la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) lo galardonó como el mejor árbitro de la CONMEBOL.

su excelente rendimiento fue reconocido internacionalmente a finales de 2021, cuando la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) lo galardonó como el mejor árbitro de la CONMEBOL. Su gran meta: poco antes de iniciar su participación en el Mundial de 2026, Valenzuela confesó abiertamente cuál es su máximo sueño como profesional. En una entrevista declaró: “Quiero dirigir una final de la Copa del Mundo”.

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DATOS CLAVE