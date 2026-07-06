Dónde ver EN VIVO Estados Unidos vs Bélgica: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026

La polémica por la habilitación de Balogun marca la previa del duelo entre Estados Unidos y Bélgica. Conoce todos los detalles del encuentro.

Estados Unidos y Bélgica se enfrentan hoy, lunes 6 de julio, por los octavos de final del Mundial 2026 en un duelo marcado por la expectativa y la polémica previa. Ambos equipos llegan con argumentos sólidos y buscarán un lugar en cuartos de final.

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La previa del encuentro quedó envuelta en la polémica luego de que la FIFA autorizara, tras un pedido de la Casa Blanca, que Folarin Balogun pueda jugar pese a la expulsión sufrida frente a Bosnia y Herzegovina.

La medida generó el reclamo de Bélgica, además de abrir el debate sobre el artículo 27 del Código Disciplinario y la igualdad competitiva. El duelo se disputará en el Lumen Field de Seattle, con un clima cargado de tensión.

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¿Dónde ver EN VIVO Estados Unidos vs Bélgica?

En Perú, el duelo entre Estados Unidos y Bélgica podrá verse por DSports y vía streaming en DGO. En Estados Unidos será transmitido por FOX One, Tubi y Telemundo, mientras que en Bélgica estará disponible a través de La Une y VRT.

Además de la transmisión por TV y streaming, podrás seguir todas las incidencias del encuentro en la cobertura especial de Bolavip, con la previa, el minuto a minuto, el resultado en vivo y las principales jugadas del partido.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs Bélgica?

El encuentro entre Estados Unidos y Bélgica se disputará este lunes 6 de julio en el Lumen Field de Seattle. En Perú, Colombia y Ecuador, el pitazo inicial será a las 18:00 horas, mientras que en Chile, Bolivia, Venezuela y Miami (Estados Unidos) comenzará a las 20:00 horas.

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En Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, el partido comenzará a las 21:00 horas. En México se jugará desde las 18:00, mientras que en España iniciará a las 02:00 de la madrugada del martes 7 de julio.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Estados Unidos llega con confianza tras una sólida campaña y una victoria exigente ante Bosnia y Herzegovina. El equipo de Pochettino apuesta por la intensidad, el equilibrio y la velocidad al contragolpe, con Balogun finalmente disponible pese a la polémica.

Bélgica clasificó tras una campaña con altibajos y aún deja dudas por el rendimiento de algunas de sus figuras. Sin embargo, recupera a Zeno Debast, mientras que Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku buscarán liderar al equipo en un duelo marcado por la tensión dentro y fuera de la cancha.

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DATOS CLAVES

Las selecciones de Estados Unidos y Bélgica definirán hoy el último boleto de la jornada hacia los cuartos de final del Mundial 2026.

El partido se disputará en el Lumen Field de Seattle a partir de las 19:00 horas (horario peruano).

La transmisión del trascendental cruce estará disponible en vivo a través de DSports y por su plataforma de streaming DGO.