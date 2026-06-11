Quién es Gilberto Mora: perfil, edad, dónde juega y vida personal del mediocampista de México

Es una de las joyas del fútbol mexicano. Con sólo 17 años, ya se apunta como uno de los nombres que Javier Aguirre puede considerar para el mediocampo mexicano.

A los 17 años, Gilberto Mora llega al Mundial 2026 como el jugador más joven del torneo y como una de las apuestas más fuertes del nuevo México de Javier Aguirre.

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Gilberto Mora ya dejó de ser solo una promesa. El mediocampista de Tijuana se metió en la lista final de 26 futbolistas de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026 y su nombre aparece entre los casos más llamativos de toda la convocatoria.

Gilberto Mora, figura de Tijuana (Getty Images).

Su irrupción fue muy rápida. En cuestión de meses, pasó de romper marcas con Xolos a ganarse un lugar en el radar internacional, con el cartel de ser el jugador más joven del Mundial 2026 y también el mexicano más joven en la historia de una Copa del Mundo.

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El presente lo encuentra en pleno crecimiento, pero ya con hechos concretos sobre la mesa: goles en Liga MX, impacto en Xolos, debut con la Selección mayor y una participación importante en la Copa Oro 2025 que México terminó levantando. Mora llega a la cita mundialista como un talento real de gran proyección.

Biografía y orígenes: ¿de dónde es y cuántos años tiene Gilberto Mora?

Edad actual: 17 años.

17 años. Condición en el Mundial 2026: el jugador más joven del torneo.

el jugador más joven del torneo. Marca con México: será el mexicano más joven en la historia de una Copa del Mundo.

será el mexicano más joven en la historia de una Copa del Mundo. Club actual: Tijuana.

Tijuana. Posición: mediocampista.

Xolos lo presenta como un talento de 17 años que ya rompió récords del fútbol mexicano y que aterriza en el Mundial 2026 con proyección internacional. Ese contexto explica por qué su nombre destaca: no se trata solo de juventud, sino de una aparición que aceleró los tiempos y lo puso muy pronto en la primera línea del fútbol mexicano.

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El interés por el Mundial de 2026 sigue creciendo, y contar con un código promocional válido es una excelente forma de empezar a explorar los mercados disponibles.

Estadísticas y presente en Tijuana

Partidos en el último año y en todas las competiciones: 23.

23. Goles en ese lapso: 8.

8. Liga MX 2026: 6 partidos, 4 titularidades, 330 minutos y 1 gol.

6 partidos, 4 titularidades, 330 minutos y 1 gol. NAFU Leagues Cup 2025: 3 partidos y 2 goles.

3 partidos y 2 goles. Registro competitivo en Liga MX: temporadas con actividad desde 2024 hasta 2026.

El presente de Mora en Xolos ya arroja números serios para su edad. Su irrupción fue definida por el club como un ascenso extraordinario, y no es casual: además de sumar minutos de calidad en la primera división, ya ostenta el récord de ser el goleador más joven en la historia de la Liga MX.

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Ese presente también explica por qué Tijuana decidió blindarlo antes del Mundial. Mora no solo entró en la rotación del primer equipo, sino que empezó a producir con continuidad en distintos torneos, algo poco habitual para un futbolista de 17 años en un contexto tan competitivo.

El camino de Gilberto Mora en la Selección Mexicana

Convocatoria al Mundial 2026: integra la lista final de 26 jugadores de México.

integra la lista final de 26 jugadores de México. Paso previo: también había sido incluido en la prelista amplia rumbo a la Copa del Mundo.

también había sido incluido en la prelista amplia rumbo a la Copa del Mundo. Despegue en la mayor: 2025 fue el año de su debut con la Selección Mexicana absoluta.

2025 fue el año de su debut con la Selección Mexicana absoluta. Título con México: campeón de la Copa Oro 2025.

campeón de la Copa Oro 2025. Récord en semifinales de Copa Oro 2025: asistencia ante Honduras con 16 años, 8 meses y 18 días, convirtiéndose en el jugador más joven en registrar una asistencia en la historia del torneo.

asistencia ante Honduras con 16 años, 8 meses y 18 días, convirtiéndose en el jugador más joven en registrar una asistencia en la historia del torneo. Otra marca histórica: con 16 años y 265 días, se convirtió en el jugador más joven de cualquier nacionalidad en ganar un torneo internacional absoluto.

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La convocatoria de Javier Aguirre no salió de la nada. Mora ya venía empujando fuerte desde 2025, cuando debutó con la Selección mayor y luego tuvo un papel importante en la conquista de la décima Copa Oro de México.

En ese torneo mostró personalidad y peso competitivo. La asistencia ante Honduras en semifinales no solo quedó como una acción decisiva en un duelo clave, sino también como una marca histórica para el certamen. Después, con el título consumado, su nombre quedó ligado a otro registro que confirma la dimensión de su aparición.

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¿Qué rol puede tener en el esquema de Javier Aguirre para el Mundial?

Mora aparece como uno de los casos más llamativos de la nueva generación de Javier Aguirre. Su inclusión en la lista definitiva lo instala ante una posibilidad enorme: convertirse en el mexicano más joven en jugar un Mundial.

A partir de ahí, su lugar debe leerse como el de una apuesta joven con margen para sumar dentro de la estructura del plantel. No llega con el cartel de titular indiscutido, pero sí como un mediocampista que ya se ganó un espacio en la consideración por presente, atrevimiento y proyección.

En una lista que mezcla experiencia y recambio, su presencia también funciona como señal de futuro. Aguirre lo lleva al torneo más grande cuando todavía tiene 17 años, una decisión que habla del impacto que ya generó en poco tiempo.

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Cotización, contrato y situación de su carrera

Última renovación: 9 de junio de 2026.

9 de junio de 2026. Duración del nuevo contrato: tres años.

tres años. Lectura del club: Xolos lo definió como el acuerdo contractual más importante para un jugador en la historia de la institución.

Xolos lo definió como el acuerdo contractual más importante para un jugador en la historia de la institución. Salida al extranjero: el vínculo contempla un mecanismo especialmente diseñado junto al futbolista y su representante para facilitar un eventual salto internacional.

el vínculo contempla un mecanismo especialmente diseñado junto al futbolista y su representante para facilitar un eventual salto internacional. Dorsal en Tijuana: recibió la camiseta número 10.

La renovación llegó a días del arranque del Mundial y marcó la postura del club. Tijuana no solo aseguró a su joya, sino que además dejó armado un camino ordenado para una futura salida al extranjero, en una fórmula pensada para acompañar su crecimiento sin frenar una posible transferencia.

La entrega del dorsal 10 también tuvo un valor simbólico importante. El club lo presentó como un reconocimiento a sus logros recientes y a la confianza que existe en su proyección, una señal clara de jerarquía para un futbolista que recién empieza.

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Vida personal: perfil fuera de la cancha

Fuera del campo, la imagen pública de Mora todavía se maneja con bastante sobriedad. No hay una exposición fuerte de su vida privada, pero sí un perfil institucional muy marcado: Xolos destaca en él carácter, humildad y ambición, tres rasgos con los que lo viene acompañando en esta etapa de crecimiento.

Tras firmar su renovación, el propio mediocampista resumió bastante bien ese momento al señalar que el club lo ayudó a crecer como jugador y como persona. En la misma línea, dejó claro cuál es hoy su foco: seguir ayudando a Tijuana y dar todo por México en la Copa del Mundo.

Datos claves

Gilberto Mora tiene 17 años y juega como mediocampista en el club Tijuana .

tiene 17 años y juega como mediocampista en el club . Es el jugador más joven en la lista final de 26 convocados para el Mundial 2026 .

. Fue campeón con la Selección Mexicana en la Copa Oro 2025 a los 16 años.