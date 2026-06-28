Dónde ver Sudáfrica vs. Canadá EN VIVO: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026

Hoy tenemos el partido de Sudáfrica vs. Canadá, por el Mundial 2026. Los detalles de dónde ver en vivo, mediante tv y streaming estarán aquí.

El esperado choque entre Sudáfrica y Canadá abre oficialmente la vibrante ronda de los dieciseisavos de final en el Mundial 2026. Ambas escuadras buscarán asegurar un pase histórico a la siguiente fase de eliminación directa en el Estadio Los Ángeles.

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Las opciones completas para seguir el encuentro detalladas punto por punto:

Canales de Televisión por señal abierta y cable

Perú y Sudamérica: La señal exclusiva del evento se transmitirá a través de DSports, disponible en la parrilla de canales de DirecTV.

México: El partido se podrá disfrutar de forma gratuita en televisión abierta por Canal 5 y Azteca 7, además de la opción de cable mediante TUDN.

Estados Unidos: La transmisión oficial en inglés estará a cargo de la cadena FOX, mientras que la alternativa en español se emitirá por Telemundo.

España: El compromiso estará disponible de forma gratuita para todo el país mediante la señal de RTVE La 1.

Canadá: El canal deportivo TSN será el encargado de llevar las acciones en vivo para el territorio norteamericano.

Sudáfrica vs. Canadá es el partido de este domingo 28 de junio. (Foto: X).

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Plataformas de Streaming Online

Perú y Sudamérica: Los usuarios podrán seguir el partido desde cualquier dispositivo mediante la app DGO, además de la plataforma de Paramount+ según los derechos locales.

México: La aplicación digital ViX tendrá la emisión inmediata del juego para smartphones, tabletas y televisores inteligentes.

Estados Unidos: Las alternativas en internet incluyen las plataformas fuboTV, Tubi, Peacock (con audio en español) y la aplicación oficial FOX Sports app.

España: Se podrá seguir en directo mediante la aplicación gratuita RTVE Play, complementada por las opciones de pago en Movistar+ y DAZN.

Canadá: La cobertura en internet estará completamente centralizada a través de la plataforma oficial TSN+.

Posibles alineaciones del encuentro

Ambas escuadras saldrán al campo con lo mejor de sus planteles disponibles para afrontar esta decisiva llave de eliminación directa.

Sudáfrica (4-3-3):

Portero: Ronwen Williams.

Defensas: Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba.

Mediocampistas: Thalente Mbatha, Sphephelo Sithole, Teboho Mokoena.

Delanteros: Thapelo Maseko, Oswin Appollis, Iqraam Rayners.

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Canadá (4-4-2):

Portero: Maxime Crépeau.

Defensas: Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Alphonso Davies.

Mediocampistas: Tajon Buchanan, Stéphan Eustáquio, Nathan-Dylan Saliba, Ali Ahmed.

Delanteros: Jonathan David, Cyle Larin.

Horarios confirmados del partido

El compromiso se disputará este domingo 28 de junio de 2026 en los siguientes horarios adaptados a tu región geográfica:

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México, Costa Rica, Honduras: 1:00 p. m.

Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 p. m.

Chile, Venezuela, Bolivia, Estados Unidos (ET): 3:00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 4:00 p. m.

España: 9:00 p. m.

Este histórico cruce definirá al primer clasificado a los octavos de final, donde el ganador esperará al vencedor de la serie entre Países Bajos y Marruecos. Las miradas del planeta fútbol están puestas sobre Los Ángeles en un duelo que promete emociones extremas de principio a fin.

DATOS CLAVE

Sudáfrica y Canadá jugarán los dieciseisavos del Mundial 2026 en el Estadio Los Ángeles.

28 de junio de 2026 se disputará el partido a las 14:00 horas (Perú).

DSports y DGO transmitirán este encuentro de forma exclusiva para Perú y Sudamérica.