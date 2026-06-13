Quién es John McGinn: perfil, edad, presente en Aston Villa y vida personal del jugador de Escocia

Jugador muy solidario y un todoterreno del mediocampo. Referente en el Aston Villa y en Escocia, puede darse a conocer al mundo en este Mundial.

John McGinn apunta a ser uno de los nombres revelación del Mundial 2026: combina liderazgo, continuidad y peso competitivo. La temporada 2025/26 lo encontró al mando de un Aston Villa que volvió a levantar un título grande en Europa, mientras que en la Selección de Escocia se consolidó como una pieza de absoluta confianza en el camino a la Copa del Mundo.

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McGinn llega respaldado por números sólidos, por apariciones decisivas en partidos pesados y por una imagen que hoy lo ubica como una pieza clave tanto en su club como en su selección.

En el Villa fue determinante en el tramo final de la temporada: le marcó al Liverpool, asistió frente al Freiburg, dio otra asistencia contra el Burnley y también le anotó al Nottingham Forest. A eso se le suma un detalle que explica su dimensión competitiva: en las semifinales de la Europa League fue decisivo con dos goles desde afuera del área para empujar al club hacia su primera final europea desde 1982.

John McGinn, en conferencia de prensa de Escocia (Getty Images).

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Biografía y orígenes: ¿De dónde es John McGinn y qué se sabe de su familia?

Lugar de origen: nació y se crio en Clydebank , Escocia.

nació y se crio en , Escocia. Padres: es hijo de Stephen y Mary .

es hijo de y . Estudios: pasó por el St Columba’s High School y el St Peter the Apostle High School .

pasó por el y el . Familia futbolera: sus hermanos Stephen y Paul también fueron futbolistas profesionales.

sus hermanos y también fueron futbolistas profesionales. Lazos dirigenciales: su abuelo Jack McGinn fue presidente del Celtic y de la Scottish Football Association.

McGinn creció en un entorno muy vinculado al fútbol escocés, algo que ayuda a entender su gen competitivo. Antes de consolidarse en el Aston Villa, pasó por el St Mirren y el Hibernian, dos etapas que le dieron rodaje y lo impulsaron en una carrera en constante ascenso hasta instalarse en la élite inglesa.

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Estadísticas y presente en Aston Villa

McGinn llega como capitán de una temporada 2025/26 inolvidable en el Aston Villa, coronada con el 3-0 sobre el Freiburg en la final de la UEFA Europa League.

Premier League 2025: 30 partidos, 28 como titular, 2137 minutos, 5 goles, 4 asistencias, calificación promedio de 6.7 y 5 amarillas.

30 partidos, 28 como titular, 2137 minutos, 5 goles, 4 asistencias, calificación promedio de 6.7 y 5 amarillas. UEFA Europa League 2025: 7 partidos, 6 como titular, 497 minutos, 3 goles, 2 asistencias, calificación promedio de 6.9 y 1 amarilla.

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La UEFA lo destacó como una de las piezas clave en el camino del Villa hacia su primera final europea desde 1982. No es un detalle menor: McGinn alcanzó ese hito después de ocho temporadas y más de 300 partidos con el club, convertido ya en uno de los rostros más reconocibles del proyecto.

Su cierre de temporada ratificó esa jerarquía. Anotó en el 4-2 ante el Liverpool, asistió en el 3-0 frente al Freiburg, sumó otra asistencia en el 2-2 contra el Burnley y también facturó ante el Nottingham Forest. En el plano internacional, además, dejó una de las imágenes más fuertes de su año al ser decisivo en las semifinales con dos goles desde afuera del área.

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El camino de John McGinn en la Selección de Escocia

McGinn llega a la selección con un gran presente y un lugar completamente consolidado. Su presencia fue vital en una Escocia que volvió a clasificarse al Mundial por primera vez en casi 30 años.

Eliminatorias de la UEFA al Mundial 2025: 6 partidos, 6 como titular, 540 minutos y 1 amarilla.

6 partidos, 6 como titular, 540 minutos y 1 amarilla. Clasificación histórica: fue uno de los pilares que ayudaron a Escocia a regresar a una Copa del Mundo tras casi tres décadas.

fue uno de los pilares que ayudaron a Escocia a regresar a una Copa del Mundo tras casi tres décadas. Amistosos recientes: Escocia venció 4-1 a Curazao y 4-0 a Bolivia entre fines de mayo y comienzos de junio de 2026.

En las Eliminatorias jugó todo, fue siempre titular y se mantuvo como el motor del equipo. Ese recorrido reciente lo hace llegar al Mundial 2026 como un referente absoluto, no solo por experiencia, sino por su influencia real en la estructura escocesa.

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¿Qué rol puede tener John McGinn en el equipo de Escocia?

La lectura más firme es esta: John McGinn asoma como una pieza de jerarquía, liderazgo y confianza total. En las Eliminatorias de la UEFA al Mundial 2025 fue titular en los 6 partidos y completó 540 minutos, una señal clarísima del lugar que ocupa.

La UEFA lo describió como un capitán carismático e inspirador, una etiqueta que encaja perfecto con su presente. No necesita atarse a una sola posición para ser importante. El propio McGinn dejó una frase que define bien su perfil: está dispuesto a rendir en cualquier sector del campo que le pidan.

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Esa polifuncionalidad refuerza su peso en el equipo. En Escocia es una referencia en el mediocampo por su despliegue, personalidad y llegada al área, mientras que en el Aston Villa ya demostró que puede ser influyente en distintos contextos y niveles de exigencia. Por eso, su rol proyectado es el de un futbolista medular en la idea de juego del equipo.

Trayectoria reciente y peso competitivo de John McGinn

Clubes previos: jugó en el St Mirren y el Hibernian .

jugó en el y el . Ciclo en Aston Villa: ya suma ocho temporadas y más de 300 partidos en todas las competiciones.

ya suma en todas las competiciones. Capitanía: fue el capitán del equipo en la conquista de la UEFA Europa League 2025/26.

McGinn importa tanto hoy por su peso en este ciclo del Aston Villa. El Aston Villa rompió una sequía de tres décadas sin títulos y él llegó a ese momento cumbre como uno de los grandes emblemas del proceso. No fue un actor secundario del buen momento: fue uno de sus protagonistas principales.

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Antes de la final europea, McGinn había marcado la cancha con una frase potente sobre la oportunidad de meter al club en los libros de historia. Después, el título terminó de coronar esa ambición. También fue muy claro al valorar el impacto del técnico Unai Emery, a quien le atribuyó un cambio profundo en la mentalidad y en la confianza interna del plantel.

Vida personal: lo que se sabe fuera de la cancha

La información más sólida sobre la vida personal de McGinn pasa por su entorno familiar y sus raíces en Clydebank. Es hijo de Stephen y Mary, tiene hermanos que también fueron futbolistas profesionales y pertenece a una familia con peso histórico en el fútbol escocés gracias a la figura de su abuelo, Jack McGinn.

Fuera de ese marco, mantiene un perfil reservado. Su exposición pública reciente está mucho más ligada a su liderazgo en el Aston Villa y a su papel en la Selección de Escocia que a su vida privada.

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