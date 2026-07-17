¡Gol de Quagliata! Cienciano vs Melgar EN VIVO y GRATIS: minuto a minuto del Clásico del Sur

Cienciano vence a Melgar en el Clásico del Sur en la primera fecha de Torneo Clausura 2026. Sigue los detalles de este partido desde el Inca Garcilaso de la Vega.

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Cienciano del Cusco y Foot Ball Club Melgar igualan 1-1 por los goles de Alejandro Hohberg y Nicolás Quagliata -de penal- en el partido de este viernes 17 de julio en el Inca Garcilaso de la Vega. Se trata del Clásico del Sur, correspondiente a la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2026. El árbitro de este encuentro es el mundialista Kevin Ortega y César García en el VAR. Se puede ver EN VIVO por L1MAX y L1 Play y el minuto a minuto de Bolavip Perú.

Se enfrentan dos equipos importantes del interior del Perú con aspiraciones importantes en este Torneo Clausura 2026. Cienciano, con el polémico Horacio Melgarejo, tuvo un buen Apertura, pero quiere pelear por el título. Melgar, por su parte, también quiere ser protagonista con Miguel Rondelli en el banco de suplentes.

El primer tiempo tuvo al ‘Papá’ como protagonista. Al minuto 22 de partido, Alejandro Hohberg anotó el 1-0 con una buena definición dentro del área. Así, marcó su gol 11 en esta temporada para ser el goleador del año en el fútbol peruano. Sin embargo, la figura del equipo cusqueño, a los 28 minutos, se fue expulsado, tras revisión de VAR de Kevin Ortega, por un codazo al rostro de Kevin Minda.

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Con 10 futbolistas en campo, el equipo local tuvo que retroceder, cediéndole el protagonismo al equipo arequipeño. Así, de un intento de remate, llegó la mano de Kevin Becerra dentro del área y Kevin Ortega cobró penal. Nicolás Quagliata lo pateó de buena manera y convirtió el empate 1-1 al minuto 36.

Sigue el minuto a minuto de Cienciano vs. FBC Melgar

Alineaciones confirmadas para Cienciano vs. FBC Melgar

CIENCIANO: Ítalo Espinoza; Claudio Núñez, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain; Cristian Souza, Gerson Barreto, Santiago Arias, Marcos Martinich; Alejandro Hohberg, Neri Bandiera; y Carlos Garcés. DT: Horacio Melgarejo.

Ítalo Espinoza; Claudio Núñez, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain; Cristian Souza, Gerson Barreto, Santiago Arias, Marcos Martinich; Alejandro Hohberg, Neri Bandiera; y Carlos Garcés. DT: Horacio Melgarejo. MELGAR: Jorge Cabezudo; Matías Lazo, Juan Escobar, Leonel González, Nelson Cabanillas; Walter Tandazo, Kevin Minda; Cristian Bordacahar, Nicolás Quagliata, Matías Zegarra; y Bernardo Cuesta. DT: Miguel Rondelli.

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¿Dónde ver EN VIVO Cienciano vs. Melgar?

Cienciano vs. Melgar, partido correspondiente a la primera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver el encuentro:

Perú: L1MAX, L1 Play

L1MAX, L1 Play Resto del mundo: Fanatiz internacional

¿A qué hora se juega Cienciano vs. Melgar?

El partido entre Cienciano y Melgar, que se juega en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, tiene los siguientes horarios en cada país:

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