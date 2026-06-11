Quién juega este jueves 11 de junio en el Mundial 2026: partidos, horarios y dónde ver en Perú

Comienza el Mundial 2026. El partido inaugural se juega este jueves 11 de junio y también otro partido del grupo A. Los detalles.

El calendario de enfrentamientos de este 11 de junio marca un hito para el Mundial 2026, ya que la competencia principal vuelve al ruedo con su primera fecha. La Selección Mexicana es la primera en salir a la cancha junto a un exanfitrión de este torneo, Sudáfrica. En tanto, República Checa y Corea del Sur también debutan.

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La mirada de los aficionados se posa en la escuadra azteca, que inaugura el evento en su histórico recinto principal. Asimismo, la Copa del Mundo ofrecerá durante el cierre de la jornada un choque vibrante entre representantes de Asia y Europa para completar la actividad inicial del Grupo A, asegurando emociones constantes desde las primeras horas hasta la conclusión del día.

Heung-min Son, figura y capitán de Corea del Sur, sale a la cancha en el Mundial.

PARTIDOS DEL JUEVES 11 DE JUNIO, HORARIO Y TV DE PERÚ

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos (Grupo A)

MÉXICO VS. SUDÁFRICA (PARTIDO INAUGURAL)

Estadio Azteca, Ciudad de México

Argentina: 16:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow

16:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow Chile: 15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+

15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+ México: 13:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7

13:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7 Colombia: 14:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO

14:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO Ecuador: 14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+

14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+ Perú: 14:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+

14:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+ España: 21:00 horas | RTVE (La 1), Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+

21:00 horas | RTVE (La 1), Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+ Estados Unidos: 15:00 (ET) / 12:00 (PT) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock

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COREA DEL SUR VS. REPÚBLICA CHECA

Estadio Akron, Guadalajara, México

Argentina: 23:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow

23:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow Chile: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ México: 20:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno

20:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno Colombia: 21:00 horas | DSports, DGO, Win Sports

21:00 horas | DSports, DGO, Win Sports Ecuador: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ Perú: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ España: 04:00 (viernes 12 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play

04:00 (viernes 12 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play Estados Unidos: 22:00 (ET) / 19:00 (PT) | FS1, Telemundo, Universo, Peacock

¿Dónde ver todos los 104 partidos del Mundial 2026 en Perú y Latam?

Argentina: DSports, Paramount+, Flow (104 partidos). Telefe (32 partidos incluyendo todos los de Argentina), TyC Sports (~52 partidos), TV Pública (partidos de Argentina, semifinales y final).

DSports, Paramount+, Flow (104 partidos). Telefe (32 partidos incluyendo todos los de Argentina), TyC Sports (~52 partidos), TV Pública (partidos de Argentina, semifinales y final). Chile: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Chilevisión (52 partidos en abierto).

DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Chilevisión (52 partidos en abierto). México: ViX (104 partidos en streaming). Las Estrellas, Canal 5, TUDN, Azteca 1 y Azteca 7 emiten una selección de partidos en abierto.

ViX (104 partidos en streaming). Las Estrellas, Canal 5, TUDN, Azteca 1 y Azteca 7 emiten una selección de partidos en abierto. Colombia: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Caracol TV y RCN (35 partidos c/u, incluyendo todos los de Colombia). Win Sports (varios partidos).

DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Caracol TV y RCN (35 partidos c/u, incluyendo todos los de Colombia). Win Sports (varios partidos). Ecuador: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Teleamazonas (40 partidos incluyendo todos los de Ecuador).

DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Teleamazonas (40 partidos incluyendo todos los de Ecuador). Perú: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). América TV (selección de partidos de la fase de grupos).

DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). América TV (selección de partidos de la fase de grupos). España: DAZN (104 partidos – servicio de pago). RTVE La 1, Teledeporte y RTVE Play (20-25 partidos en abierto: todos los de España, inaugural, semifinales, 3º/4º puesto y final). Movistar+ también transmite con DAZN.

DAZN (104 partidos – servicio de pago). RTVE La 1, Teledeporte y RTVE Play (20-25 partidos en abierto: todos los de España, inaugural, semifinales, 3º/4º puesto y final). Movistar+ también transmite con DAZN. Estados Unidos: Peacock (104 partidos en streaming). FOX y FS1 (en inglés). Telemundo y Universo (en español). Los 104 partidos están disponibles entre estas opciones.

Datos claves

México vs. Sudáfrica inauguran el Mundial 2026 este jueves 11 de junio.

inauguran el Mundial 2026 este jueves 11 de junio. Heung-min Son capitanea a Corea del Sur en su debut ante República Checa.

capitanea a Corea del Sur en su debut ante República Checa. DSports y Paramount+ transmitirán los 104 partidos del torneo en territorio peruano.