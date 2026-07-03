Alineaciones confirmadas Australia vs Egipto por el Mundial 2026: formaciones, ausentes y jugadores claves

Australianos y egipcios disputan uno de los últimos tres cupos disponibles para los octavos de final del Mundial 2026.

Abriendo la jornada final de los dieciseisavos del Mundial 2026, Australia y Egipto se medirán hoy, viernes 3 de julio, en Dallas, Texas, en un duelo clave por uno de los últimos cupos a la siguiente fase.

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El partido se jugará en el AT&T Stadium a las 13:00 horas de Perú y será dirigido por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera, en un choque decisivo entre oceánicos y africanos.

Alineación confirmada de Australia

Patrick Beach

Aziz Behich

Alessandro Circati

Harry Souttar

Lucas Herrington

Jordan Bos

Connor Metcalfe

Aiden O’Neill

Jackson Irvine

Cristian Volpato

Nestory Irankunda

DT: Tony Popovic

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Alineación confirmada de Egipto

Mostafa Shobeir

Mohamed Hany

Yasser Ibrahim

Ramy Rabia

Karim Hafez

Hamdy Fathy

Marwan Attia

Mohamed Salah

Emam Ashour

Mostafa Ziko

Omar Marmoush

DT: Hossam Hassan

¿Cómo llegan ambos equipos?

Los dirigidos por Tony Popovic terminaron de manera sorpresiva en el segundo lugar del Grupo D. Debutaron con un triunfo 2-0 ante Turquía, luego cayeron por el mismo marcador frente a Estados Unidos y cerraron la fase con un empate sin goles ante Paraguay, quedando por encima de europeos y sudamericanos contra todo pronóstico.

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La situación del equipo dirigido por Hossam Hassan es bastante similar, ya que también terminó en el segundo lugar del Grupo G. Egipto igualó 1-1 frente a Bélgica en su debut, luego consiguió una victoria 3-1 ante Nueva Zelanda y cerró la fase con un empate 1-1 frente a Irán, asegurando así su clasificación a la siguiente ronda.

DATOS CLAVES

El árbitro uruguayo Gustavo Tejera dirigirá hoy el duelo decisivo entre Australia y Egipto en Texas.

El partido por los dieciseisavos de final del mundial comenzará a las 13:00 horas en Perú.

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