Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Mundial 2026

Alineaciones confirmadas Australia vs Egipto por el Mundial 2026: formaciones, ausentes y jugadores claves

Australianos y egipcios disputan uno de los últimos tres cupos disponibles para los octavos de final del Mundial 2026.

Alineaciones confirmadas Australia vs Egipto
© Imagen IAAlineaciones confirmadas Australia vs Egipto

Abriendo la jornada final de los dieciseisavos del Mundial 2026, Australia y Egipto se medirán hoy, viernes 3 de julio, en Dallas, Texas, en un duelo clave por uno de los últimos cupos a la siguiente fase.

El partido se jugará en el AT&T Stadium a las 13:00 horas de Perú y será dirigido por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera, en un choque decisivo entre oceánicos y africanos.

+ Seguinos en

Alineación confirmada de Australia

  • Patrick Beach
  • Aziz Behich
  • Alessandro Circati
  • Harry Souttar
  • Lucas Herrington
  • Jordan Bos
  • Connor Metcalfe
  • Aiden O’Neill
  • Jackson Irvine
  • Cristian Volpato
  • Nestory Irankunda
  • DT: Tony Popovic
Puede ser una imagen de ‎fútbol y ‎texto que dice

Alineación confirmada de Egipto

  • Mostafa Shobeir
  • Mohamed Hany
  • Yasser Ibrahim
  • Ramy Rabia
  • Karim Hafez
  • Hamdy Fathy
  • Marwan Attia
  • Mohamed Salah
  • Emam Ashour
  • Mostafa Ziko
  • Omar Marmoush
  • DT: Hossam Hassan
Ver también

¿Dónde juegan Australia vs Egipto y en qué estadio del Mundial 2026?

Puede ser una imagen de ‎fútbol, fútbol y ‎texto que dice

¿Cómo llegan ambos equipos?

Los dirigidos por Tony Popovic terminaron de manera sorpresiva en el segundo lugar del Grupo D. Debutaron con un triunfo 2-0 ante Turquía, luego cayeron por el mismo marcador frente a Estados Unidos y cerraron la fase con un empate sin goles ante Paraguay, quedando por encima de europeos y sudamericanos contra todo pronóstico.

La situación del equipo dirigido por Hossam Hassan es bastante similar, ya que también terminó en el segundo lugar del Grupo G. Egipto igualó 1-1 frente a Bélgica en su debut, luego consiguió una victoria 3-1 ante Nueva Zelanda y cerró la fase con un empate 1-1 frente a Irán, asegurando así su clasificación a la siguiente ronda.

DATOS CLAVES

  • El árbitro uruguayo Gustavo Tejera dirigirá hoy el duelo decisivo entre Australia y Egipto en Texas.
  • El partido por los dieciseisavos de final del mundial comenzará a las 13:00 horas en Perú.
  • El delantero estrella Mohamed Salah fue incluido en la alineación titular confirmada de la selección de Egipto.
Nicole Cueva
Nicole Cueva
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones