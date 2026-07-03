Alineaciones confirmadas Australia vs Egipto por el Mundial 2026: formaciones, ausentes y jugadores claves

Abriendo la jornada final de los dieciseisavos del Mundial 2026, Australia y Egipto se medirán hoy, viernes 3 de julio, en Dallas, Texas, en un duelo clave por uno de los últimos cupos a la siguiente fase.
El partido se jugará en el AT&T Stadium a las 13:00 horas de Perú y será dirigido por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera, en un choque decisivo entre oceánicos y africanos.
Alineación confirmada de Australia
- Patrick Beach
- Aziz Behich
- Alessandro Circati
- Harry Souttar
- Lucas Herrington
- Jordan Bos
- Connor Metcalfe
- Aiden O’Neill
- Jackson Irvine
- Cristian Volpato
- Nestory Irankunda
- DT: Tony Popovic
Alineación confirmada de Egipto
- Mostafa Shobeir
- Mohamed Hany
- Yasser Ibrahim
- Ramy Rabia
- Karim Hafez
- Hamdy Fathy
- Marwan Attia
- Mohamed Salah
- Emam Ashour
- Mostafa Ziko
- Omar Marmoush
- DT: Hossam Hassan
¿Cómo llegan ambos equipos?
Los dirigidos por Tony Popovic terminaron de manera sorpresiva en el segundo lugar del Grupo D. Debutaron con un triunfo 2-0 ante Turquía, luego cayeron por el mismo marcador frente a Estados Unidos y cerraron la fase con un empate sin goles ante Paraguay, quedando por encima de europeos y sudamericanos contra todo pronóstico.
La situación del equipo dirigido por Hossam Hassan es bastante similar, ya que también terminó en el segundo lugar del Grupo G. Egipto igualó 1-1 frente a Bélgica en su debut, luego consiguió una victoria 3-1 ante Nueva Zelanda y cerró la fase con un empate 1-1 frente a Irán, asegurando así su clasificación a la siguiente ronda.
DATOS CLAVES
- El árbitro uruguayo Gustavo Tejera dirigirá hoy el duelo decisivo entre Australia y Egipto en Texas.
- El partido por los dieciseisavos de final del mundial comenzará a las 13:00 horas en Perú.
- El delantero estrella Mohamed Salah fue incluido en la alineación titular confirmada de la selección de Egipto.