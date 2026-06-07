Reportan un tiroteo en Kansas cerca de la concentración de Inglaterra para el Mundial 2026: hay 9 heridos

A corta distancia del hotel de concentración de la Selección de Inglaterra se registró inesperado tiroteo.

El Mundial 2026 está a punto de dar inicio, pero se vienen reportando noticias que sorprenden. En este caso, en Estados Unidos se registró un nuevo tiroteo cerca al hotel de concentración de la Selección de Inglaterra. Este hecho dejó la suma de 9 heridos.

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Lo que se ha podido conocer por el medio The Athletic es sobre un incidente registrado a las 04:00 horas del sábado en Troost Avenue. Ubicación que se encuentra muy próxima al complejo deportivo que fue asignado a los entrenos del equipo británico.

🔴URGENTE



TIROTEO EN KANSAS CITY DEJA NUEVE PERSONAS HERIDAS



🇺🇸| Al menos nueve personas han resultado heridas tras un tiroteo ocurrido en Kansas City, Misuri, en una zona cercana a la base de operaciones que utilizará la selección de Inglaterra durante la Copa Mundial. Según… pic.twitter.com/RaopSCTM2D — News On Demand (@OnDemand_News) June 7, 2026

Según el balance médico que se hizo posterior al lamentable hecho dejó un saldo de nueve adultos heridos. Los cuales fueron trasladados a diferentes clínicas de la región. Por suerte, los reportes no arrojan lesiones que comprometan la vida de los heridos.

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Por lo pronto, no se ha conocido sobre detenidos en relación con este ataque. Mientras se ha conocido que se ha aumentado el patrullaje en la zona para evitar más incidentes de este estilo.

Selección de Inglaterra sin inconvenientes

A pesar de este incidente estuvo registrado cerca a la zona en donde trabaja el equipo de Inglaterra. Se conoció que a la hora de que ocurrió este evento, el plantel se encontraba trabajando en Palm Beach, Florida. Por lo que no estuvieron cerca en ese horario.

Justamente el cuadro de los ‘Tres leones’ viene de vencer por un marcador de 1-0 a la Selección de Nueva Zelanda. El único gol de la contienda fue anotado por el delantero Harry Kane en los descuentos del primer tiempo.

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Ivan Toney jugador de la Selección de Inglaterra (Foto: Getty).

Ahora el equipo de Inglaterra tiene un encuentro más antes de ponerse en acción en el Mundial 2026. Se conoce que jugará ante Costa Rica el día miércoles 10 de junio, siendo el último duelo de preparación.

¿En qué grupo está Inglaterra en el Mundial 2026?

La Selección de Inglaterra se encuentra en el grupo L en este Mundial 2026. Sus rivales son Croacia, Ghana y Panamá. Comenzará su debut ante los europeos el 17 de junio, después recibe a los africanos el 23 de ese mismo mes y cierra ante los centroamericanos el 27.

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